Specialist i Allmänmedicin till Väla Hälsocenter i Helsingborg
Prima Vård Sverige AB / Läkarjobb / Helsingborg Visa alla läkarjobb i Helsingborg
2025-09-02
Specialist i Allmänmedicin - Väla Hälsocenter, Helsingborg
Välkommen till en arbetsplats där omtanke, kvalitet och gemenskap står i fokus!
Väla Hälsocenter är en del av Prima Vård och verkar på uppdrag av Hälsovalet i Region Skåne.
Vår medelstora vårdcentral har cirka 6 700 listade patienter och präglas av engagerade, lösningsfokuserade medarbetare och en familjär stämning. Här är bemötande och personcentrerad vård självklara ledstjärnor i det dagliga arbetet.
Hos oss arbetar cirka 25 personer inom olika yrkesprofessioner:
Allmänspecialister, ST- och AT-läkare, distriktssköterskor, astma/KOL- och diabetessjuksköterskor, kurator, rehabkoordinator, undersköterskor, arbetsterapeut, medicinska sekreterare, receptionister, dietist och servicemedarbetare.
Vi är stolta över vår goda gemenskap, ett klimat med högt i tak, samt en lyhörd och flexibel ledning som ger dig utrymme att påverka din vardag.
Vad vi erbjuder dig
Fantastiska kollegor och en inkluderande arbetsmiljö
Kollektivavtal och förmåner som friskvårdsbidrag
Intern och extern kompetensutveckling
Flexibelt schema inom ramen för uppdraget
Tydliga mål där kvalitet och patientsäkerhet står i centrum
Närvarande och stöttande chefer
Ansök här:https://primavard.varbi.com/se/what:job/jobID:704547/?utm_source=chatgpt.com
Din roll hos oss
Som specialist i allmänmedicin hos oss arbetar du med utredning och behandling av patienter på mottagningen, samt gör hembesök på SÄBO och OBO. Vi jobbar strukturerat och kvalitetsfokuserat, vilket även speglas i våra fina resultat i Nationella patientenkäten.
Du kommer att:
Delta i det fortlöpande förbättringsarbetet
Arbeta nära vår engagerade medicinskt ledningsansvariga (MLA)
Bidra till utvecklingen av verksamheten
Handleda AT- och ST-läkare samt studenter
Vem är du?
Vi söker dig som är specialist i allmänmedicin och har erfarenhet från arbete inom primärvården.
Du är:
Trygg i din yrkesroll
Initiativrik, lösningsorienterad och ser möjligheter
En lagspelare med god samarbetsförmåga
Intresserad av handledning (meriterande)
Gärna med erfarenhet av SÄBO
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och hur du bidrar till teamet.
Tjänsten inleds med sex månaders provanställning
B-körkort är önskvärt men inte ett krav
Urval sker löpande - vänta inte med att skicka in din ansökan
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt från rekryteringsföretag
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att få dig som kollega!
Mottagning
Väla Hälsocenter är en Vårdcentral med ca 6700 listade patienter.
Väla Hälsocenter är en Vårdcentral med ca 6700 listade patienter.

Vi är en medelstor vårdcentral beläget i nära anslutning till Väla köpcenter. Här finns goda kommunikationsmöjligheter, gratis parkering och ett bra lunchutbud. Vi har som målsättningen att erbjuda en hög tillgänglighet och god kontinuitet, vilket leder till den bästa vårdkvalitèn.
Prima Vårds filosofi bygger på det lokala engagemanget och att den bästa kvalitetsutvecklingen sker genom lokalt engagemang. Prima Vård är ett familjegrundat vårdbolag med verksamhet inom primärvård, barn-och kvinnosjukvård, psykiatri samt företagshälsovård. I bolaget ingår omkring 100 lokala vårdenheter med stor bredd.

Intresserad om att läsa mer om Prima Vård? Slå oss gärna en signal eller besök gärna vår hemsida:https://primavard.se/om-prima-vard
Månadslön
