Specialist i allmänmedicin till Tensta vårdcentral
2026-01-02
Vi vill utöka vårt team och söker nu en till Specialist i allmänmedicin!
Vill du vara med och göra skillnad? Vill du arbeta med människor där små insatser har stor betydelse?
Då ska du söka till Tensta vårdcentral.
Vi strävar mot en ett arbete där kontinuitet och teamarbete ska främjas. Genom att utgå från våra patienters behov vill vi sätta kvalitén och patientsäkerheten i fokus. Ambitionen är att Tenstas invånare ska få en så jämlik vård som möjligt.Publiceringsdatum2026-01-02Om tjänsten
Du kommer att arbeta självständigt i mottagningsverksamhet men även som bakjour där du under vissa dagar stöttar yngre kollegor och sjuksköterskemottagningarna vid behov. Primärvården är i en stor förändring och du är välkommen att vara en del av arbetet kring hur verksamheten kan förbättras rent medicinskt men även i andra frågor som ex. arbetsmiljö och organisation.
Vi erbjuder möjligheten att styra över sin egen tidbok och arbetsdag vilket bidrar till en bättre arbetsmiljö. Om man så önskar finns även möjlighet till distansarbete viss tid. Vi har även en längre sammanhållen administrationstid på 3,5 timmar per vecka utöver de dagliga administrationstillfällena.
För att uppnå hög patientsäkerhet och bra arbetsmiljö måste även kompetensutveckling få utrymme. Vi arbetar med individuella utvecklingsplaner och erbjuder möjligheten till extern utbildning upp till två veckor per år. Kunskapen man tillgodogör sig vill vi sprida till övrig personal.
Om Tensta vårdcentral:
Vårdcentralen finns mitt i Tensta centrum, ett stenkast från tunnelbana och bussar. Det är den största vårdcentralen i Tensta med ca 8 200 listade patienter.
På vårdcentralen finns sedvanliga mottagningar enligt primärvårsuppdraget så som astma/KOL, diabetes, distriktssköterska, hemsjukvård och äldremottagning.
Sedan flera år arbetar vi även i det Hälsofrämjande primärvårdsuppdraget. Vi har dessutom en rehabkoordinator på plats en dag i veckan. Psykosocialt arbete bedrivs också där kurator, psykolog och sjuksköterska ingår i teamet.
Vi har nära samarbete med Spånga Tensta BVC som finns i Familjecentralen alldeles i närheten av vårdcentralen. Tillsammans är vi ca 35 medarbetare. Vi har en ekonomi i balans och ett lokalt ledningssystem som skapar kvalitet i verksamheten. Här kan du läsa mer om oss:
Tensta vårdcentral (regionstockholm.se)
SLSO erbjuder flera förmåner, bl.a har vi ett friskvårdsbidrag på 5000 kr och erbjuder möjlighet till löneväxling. Du kan läsa mer om det här: Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområdeKvalifikationer
Vi söker dig som är specialistläkare inom allmänmedicin.
Anställningsform:
Tillsvidareanställning. Heltid, tjänstgöringsgrad kan diskuteras, dagtid. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.Dina personliga egenskaper
Du är driven och intresserad av att arbeta i team med ett stort engagemang och ett gott bemötande mot patienter, kollegor och vårdgrannar. Du har en vilja att prova ny teknik och nya arbetssätt för att på bästa sätt möta våra patienter och tillsammans med teamet skapa en ännu bättre arbetsmiljö. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Övrig information:
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningar och kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
