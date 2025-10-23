Specialist i allmänmedicin till Surbrunns vårdcentral
Vill du arbeta på en välfungerande och stabil vårdcentral? Vi söker nu en ny engagerad kollega som har ett genuint intresse för allmänmedicin.
Välkommen till oss på Surbrunns vårdcentral!
Vår ambition är att ge god vård på hög medicinsk nivå med fokus på kontinuitet, patientsäkerhet och kvalitet.
Vi är en trivsam och välfungerande vårdcentral och BVC med cirka 13 400 listade patienter mitt i stan vid Odenplan. Vi har en hemsjukvård med cirka 75 inskrivna patienter. Vi har fokus på våra patienter och god arbetsmiljö och vi arbetar i fina lokaler som ligger centralt vid Odenplan. Det är en trevlig arbetsplats där vi ställer upp för varandra och försöker ha roligt tillsammans.
På Surbrunn värdesätter vi en god arbetsmiljö och vi har ett flexibelt arbetssätt. Alla våra patienter är listade på en specialist i allmänmedicin och som specialist har man ansvar för sin lista och har ett arbetssätt som präglas av kontinuitet, kvalitet och långsiktighet. Om läkare och patient tycker att tillståndet lämpar sig för distanskontakt kan man boka ett digitalt besök och det finns möjlighet till schemalagt distansarbete när verksamheten så tillåter. Samarbete med verksamhetens övriga professioner sker på daglig basis och god kommunikation, struktur och ett öppet klimat är ledord i verksamheten.
Vi har också en barnavårdscentral med erfarna sköterskor, som läkare gör man sedvanliga BVC-läkarundersökningar där ca varannan vecka.
Vi har ett eget psykosocialt team med psykolog och psykoterapeut.
Vi har en välfungerande astma- och KOL-mottagning samt diabetesmottagning.
Hos oss får du möjlighet att följa dina patienter över tid och att arbeta med kontinuitet som ett viktigt verktyg. Vi har väldigt fina resultat i både Nationella patientenkäten och i kvalitetsregister som NDR och Primärvårdskvalitet. Du kan läsa mer om oss på Surbrunns vårdcentral
Vi erbjuder en arbetsplats med goda arbetsvillkor, individanpassad inskolning, digitala besök, trevlig personalgrupp med mycket arbetsglädje och engagemang. Vi erbjuder även generöst friskvårdsbidrag, möjlighet till fortbildning, fri sjukvård och extra ersättning vid föräldraledighet. Du kan läsa mer om det på Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområde
Sedvanligt arbete för specialist i allmänmedicin på en vårdcentral, vilket innebär att självständigt ta emot, bedöma och behandla ett brett spektrum av patienter med varierande diagnoser. Patienterna möter du på vårdcentralen, på BVC och i hemsjukvården.
Hos oss är patienter listade hos en specifik läkare för ett tydligt ansvar och uppdrag.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad läkare med specialistkompetens i allmänmedicin som vill vara med och vidareutveckla vården hos oss på Surbrunns vårdcentral. Som specialist träffar du patienter i alla åldrar på akut och planerade mottagning såväl digitalt som fysisk. Du handleder yngre kollegor och stöttar även övriga yrkeskategorier i medicinska bedömningar. Du har möjlighet att jobba hemifrån med videomöte.
Du får gärna ha tidigare erfarenhet av att ha arbetat i svensk primärvård.
Anställningsform:
Tillsvidareanställning. Heltid. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse. Dina personliga egenskaper
Vi lägger mycket stor vikt vid personlig lämplighet, engagemang och god samarbetsförmåga samt professionellt bemötande av både patienter och medarbetare. Du driver ditt eget arbete men vill också bidra till helheten på vårdcentralen och utveckla verksamheten tillsammans med oss.
Övrig information:
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningar och kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling.
