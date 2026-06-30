Specialist i Allmänmedicin till Strömsunds Hälsocentral
Region Jämtland Härjedalen, Strömsunds hälsocentral / Läkarjobb / Strömsund Visa alla läkarjobb i Strömsund
2026-06-30
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Vill du bli en del av Region Jämtland Härjedalen – en region att längta till och växa i? Hos oss bidrar du till utveckling och tillväxt i hela länet och arbetar för att erbjuda bästa möjliga service, vård och stöd för alla som bor i eller besöker regionen.
Vi erbjuder en arbetsmiljö präglad av samarbete, delaktighet och engagemang, där både bredd och spetskompetens tas till vara. Här får du möjlighet att utvecklas i din roll, oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet.
Region Jämtland Härjedalen är en region att längta till och växa i. Vi ska arbeta för utveckling och tillväxt i Jämtland Härjedalen och erbjuda alla boende och besökare en hälso- och sjukvård av hög kvalitet. Vår vision är god hälsa och vi vill vara en region som du längtar till och växer i. Hos oss jobbar du med kollegor från många yrken, med både spets och bredd i kompetensen. Du är också medlem i vår personalförening som erbjuder en mängd olika och roliga aktiviteter. Primärvården i Region Jämtland Härjedalen ingår organisatoriskt i Division Nära Vård tillsammans med Ambulansen, Folktandvård, Psykiatri samt Barn- och ungdomspsykiatrin.
Primärvården är organiserad i 4 närvårdsområden och sedan januari 2022 så är primärvården och ambulanssjukvården integrerade under god och nära vård. Varje närvårdsområde är en ekonomisk enhet som leds av en verksamhetschef. Primärvården ansvarar också för regionens sjukvårdsrådgivning, ungdomsmottagning och närvårdsavdelningen Näva, vilka samtliga är anslagsfinansierade
Hälsocentralen med ca 5000 listade patienter har fräscha och ändamålsenliga lokaler. Här erbjuder vi såväl akuta som bokade mottagningsbesök. I anslutning till hälsocentralen ligger Närvårdsavdelningen (Näva), som vi driver tillsammans med kommunen. Vi som arbetar på hälsocentralen jobbar ständigt med att kunna erbjuda våra patienter den bästa vården och vi har patientens bästa i fokus.
Vill du vara med på denna utvecklingsresa, bidra med din kompetens, utveckla vår hälsocentral och bli en del av vårt härliga team? Varmt välkommen med din ansökan!
3 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-30Arbetsuppgifter
Att arbeta som distriktsläkare/specialist inom allmän medicin hos oss innebär att du bedömer, utreder, behandlar och ger råd till patienter i primärvården, med olika typer av besvär och problematik.
Du arbetar med hälsofrämjande arbete, gruppverksamhet och du samarbetar med övriga professioner på hälsocentralen utifrån evidensbaserade metoder.
Vi arbetar aktivt för att utveckla våra behandlingsinsatser, för goda levnadsvanor och för att förebygga långtidssjukskrivningar och främja snabb återgång till arbetet. Vi arbetar med rätt använd kompetens, RAK, där du som distriktsläkare deltar i arbetet med att ta fram arbetsformer för att just din kompetens används på bästa sätt för våra patienter.Kvalifikationer
Vi söker dig med specialistkompetens i allmänmedicin med svensk legitimation och god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift. Du har svenska språkkunskaper motsvarande minst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala.
Du tycker om att jobba i team tillsammans med andra professioner, nära patienten och vill gärna bidra i utvecklingen av verksamheten.
Som person ser vi att du är positiv, ödmjuk, har en god initiativförmåga och föredrar att arbeta lösningsorienterat. Därtill ser vi gärna att du har ett strukturerat, flexibelt arbetssätt och är öppen för förändringar inom verksamhetsområdet. Vidare uppskattar du och förstår värdet i att samarbeta, men tar även ansvar och arbetar självständigt när detta krävs.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. För tjänsten är det önskvärt körkort B.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Primärvården är en sjukvårdsenhet inom Regionens Hälso- och sjukvårdsförvaltning där det bedrivs högskoleutbildning för läkarexamen och forskning. Detta innebär att samtliga sökande genomgår en sakkunnig granskning av FoU-ansvarig inför eventuell anställning. Med anledning av detta behöver ansökan innehålla nedanstående dokument:
• Ett strukturerat CV
• Intyg om läkarexamen från det eller de lärosäten där läkaren har fullgjort sin grundutbildning. Detta gäller även läkare utbildade inom annat EU-land och i land utanför EU.
• Legitimationsbevis från Socialstyrelsen.
• Specialist kompetensbevis från Socialstyrelsen.
• Dokumenterad handledarutbildning
• Om aktuellt intyg om akademisk grad, exempelvis medicine doktor eller docent, samt datum för disputation och titel på avhandlingen.
• Om tillämpligt fullständigt uppdaterad publikationslista.
• Intyg/dokumentation om undervisningserfarenhet och eventuellt andra pedagogiska meriter.
• Eventuellt ytterligare dokumenterad meritering avseende exempelvis klinisk kunskap/erfarenhet, kliniskt utvecklingsarbete, lednings erfarenhet och annat som den sökande vill framhålla som meriterande för den sökta befattningen.
Kontroll av läkarlegitimation och specialistbevis kommer att ske via IVO och HOSP.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Jämtland Härjedalen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig att skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller i pappersformat. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026 2 C334873". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214)
Lövbergavägen 37 (visa karta
)
833 33 STRÖMSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Strömsunds hälsocentral Kontakt
Enhetschef Strömsund Hälsocentral
Fanny Jonasson fanny.jonasson@regionjh.se 067016501 Jobbnummer
9985138