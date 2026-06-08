Specialist i Allmänmedicin till Råneå hälsocentral
Region Norrbotten / Läkarjobb / Luleå Visa alla läkarjobb i Luleå
2026-06-08
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Vill du arbeta där vården är personlig och gemenskapen stark?
Hos oss i Råneå får du ett arbete som verkligen gör skillnad – och en arbetsmiljö där du blir en del av ett engagerat team som stöttar varandra. Som specialist i allmänmedicin möter du patienter i alla åldrar och livssituationer, med möjlighet att följa dem genom hela livet.
Här kombinerar du ett meningsfullt arbete med livskvalitet – nära naturen, havet och med Luleås stadspuls bara en kort resa bort.
Råneå hälsocentral ligger strax utanför Luleås stadskärna och har cirka 3 600 listade invånare. Vi är ett familjärt team som arbetar nära varandra och med stort engagemang för våra patienter. Hos oss möter du både kollegor och patienter som gör jobbet meningsfullt.
Vi söker
Vi söker dig som är specialistläkare i allmänmedicin med goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift motsvarande C1 nivå. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Som person tar du ansvar för ditt arbete med patienter och i samarbetet med kollegor. Det är viktigt att du som läkare har struktur i ditt dagliga arbete, en känsla för service och helhetssyn för verksamhetens bästa.
Det här får du arbeta med
Som specialist hos oss får du ett varierat och utvecklande arbete som omfattar hela primärvårdens bredd:
Mottagningsarbete – både akut och planerat
Samverkan med kommunens hemsjukvård samt vård- och omsorgsboenden
Viss läkarmedverkan inom barnhälsovården
Möjlighet att handleda utbildningsläkare
Digitala och fysiska patientbesök
Jour- och beredskapsarbete ingår i den gemensamma jourverksamheten för Luleå primärvård.
Det här erbjuder vi dig
Ett nära och familjärt arbetsklimat med engagerade kollegor
Möjlighet att påverka och utveckla arbetet
Närhet till natur, friluftsliv och Luleås stadspuls
En arbetsplats där vi värdesätter balans mellan arbete och fritid
Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänsten
Vi erbjuder dig en tillsvidareanställning på heltid eller deltid. Arbetstiden är förlagd till dagtid med jour/beredskapstjänstgöring på kvällar/helger på Jourcentralen i Luleå vissa dagar per månad. Tillträde enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Låter det som något för dig?
Välkommen att bli en del av vårt team i Råneå! Ansök redan idag - vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: ulrica.adolfsson@norrbotten.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/
Robertsviksgatan 7 (visa karta
)
971 89 LULEÅ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Enhetschef
Ulrica Adolfsson ulrica.adolfsson@norrbotten.se Jobbnummer
9952398