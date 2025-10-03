Specialist i allmänmedicin till Örnäsets hälsocentral, Luleå
2025-10-03
Bli en nyckelspelare på Örnäsets hälsocentral!
Vill du arbeta i en arbetsmiljö som präglas av arbetsglädje, kamratskap och utveckling? På Örnäsets hälsocentral i Luleå söker vi nu specialistläkare i allmänmedicin som vill bli en del av vårt engagerade team. Hos oss har vi omkring 9 000 listade patienter och vi är stolta över att kunna erbjuda en verksamhet där våra patienter känner trygghet och där våra medarbetare trivs och gärna stannar kvar.
Vi sökerVi söker dig som är specialist i allmänmedicin. Meriterande är vana att arbeta i både Cosmic och VAS. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper. Du har lätt för att ta till dig och se möjligheter med nya idéer, metoder och arbetssätt samt driver och implementerar förändringar. Du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskaper och människors olika förutsättningar. Du ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet.
Det här får du arbeta med
Arbeta på en intressant arbetsplats och i en arbetsmiljö där vi värdesätter varandra och arbetar med förbättring och utveckling. Ett nära och meningsfullt patientarbete där du får följa människor genom livet.
På Örnäsets hälsocentral tror vi på kraften i samarbete. Här arbetar samtliga yrkesgrupper sida vid sida i ett öppet och inkluderande klimat. Oavsett erfarenhet och roll får du möjlighet att bidra, utvecklas och komma till din rätt.
Det här erbjuder vi dig
• En stabil arbetsplats med kollegor som stöttar och inspirerar
• Du får vara med och utveckla framtidens primärvård tillsammans med oss
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder dig en tillsvidareanställning på heltid, dagtid. Viss tjänstgöring på jourcentralen samt beredskap kvällar och helger ingår i tjänsten. Tillträde enligt överenskommelse. Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Enhetschef
Gudrun Hedman gudrun.hedman@norrbotten.se 0920-718 02 Jobbnummer
