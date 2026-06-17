Specialist i allmänmedicin till ny vårdcentral i centrala Göteborg
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2026-06-17
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Allmänspecialist till Meliva VC/BVC Masthuggskajen – Välkommen till Meliva!
Vill du arbeta i en verksamhet där kvalitet, omtanke och utveckling går hand i hand?
Meliva är en bred vårdgrupp med vårdcentraler, BVC, specialistvård och företagshälsa som växer på den svenska marknaden. Som en del av det finska vårdföretaget Mehiläinen har vi lång erfarenhet av att driva vård med hög kvalitet – både fysiskt och digitalt. Vi bygger framtidens vård – mänsklig, lokal och hållbar.
Här möter du patienter i alla åldrar och från olika bakgrunder, i en vardag där både professionellt utbyte och personligt engagemang värdesätts. Som en del av Melivagruppen blir du också en del av en växande och nytänkande vårdkoncern – med tillgång till ett brett nätverk av kollegor och möjlighet att utveckla både dig själv och svensk primärvård.Publiceringsdatum2026-06-17Om tjänsten
Vi på Meliva VC/BVC Masthuggskajen arbetar just nu med att utveckla en ett och ett halvt år gammal vårdcentral i den nya populära och centrala stadsdelen, Masthuggskajen. Vill du vara med och bygga upp vår fina mottagning? Detta är en unik chans att som Allmänspecialist få vara med och utforma verksamhet och arbetssätt på bästa sätt redan från början.
Hos oss arbetar ambitiösa och drivna läkare, sjuksköterskor samt psykolog. Vårdcentralen är en mindre enhet med stora ambitioner, just nu tre läkare och fyra sjuksköterskor samt en psykolog. Vi är i en uppstartsfas och listar på nya patienter hela tiden. Lägger nu samtidigt ut en BHV ssk annons då barnantalet ständigt ökar. Vi satsar på kollegialitet och samarbete och hos oss värdesätts initiativförmåga, respekt och lösningsfokus. Vi arbetar med såväl planerade som akuta besök. Vi har Drop-in mottagning varje förmiddag till både läkare och sjuksköterskor. Vi uppmuntrar till initiativtagande, delaktighet i utvecklingsarbeten och att du bidrar med din kompetens i verksamhetens förbättringsarbete.
Vi erbjuder dig.
En arbetsplats där du får vara med och påverka
Tydliga utvecklingsvägar – vill du handleda, leda eller specialisera dig vidare?
Kollegor och chefer med starkt engagemang och lång erfarenhet
En värderingsdriven organisation med människan i fokus
Vi söker dig som:
Är specialist i allmänmedicin
Talar flytande svenska och engelska i tal och skrift
Har god kommunikationsförmåga och arbetar professionellt och empatiskt
Trivs i teamarbete, men också är självgående
Bidrar aktivt till verksamhetsutveckling och kvalitetssäkring
Har ett helhetsperspektiv på patientens behov och primärvårdens uppdrag
Du har gärna handledarutbildning (TYK/AT/ST/BT) samt intresse för livsstilsinterventioner och kvinnohälsa.
Är intresserad av kost, hälsa, träning och helhetssyn och gärna lite extra påläst på forskningen i dessa fält.
Är flexibel och tycker det är roligt att jobba med Drop-in utan triagering samt att ibland hoppa in i andra professioners arbete när det behövs.
Är prestigelös och öppen för samarbete med alla yrkeskategorier på vårdcentralen.
Har en god kommunikationsförmåga och fallenhet för att skapa goda relationer med både patienter och kollegor.
Om anställningen
Omfattning: Heltid eller deltid
Anställningsform: Tills vidare eller enligt överenskommelse
Placering: Göteborg, Meliva VC/BVC Masthuggskajen
Lön: Enligt överenskommelseKontaktuppgifter för detta jobb
Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta:
Namn: Susanne Hallner
Roll: Verksamhetschef Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Meliva AB
(org.nr 559209-0467), https://meliva.weselect.com/
Första Långgatan 16 (visa karta
)
413 28 GÖTEBORG Arbetsplats
Meliva VC/BVC Masthuggskajen Jobbnummer
9967941