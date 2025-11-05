Specialist i allmänmedicin till Nötkärnan i Kortedala
Nötkärnan Kortedala Vårdcentral och Bvc AB / Läkarjobb / Göteborg
2025-11-05
Vill du bli en del i vårt team och utvecklas med oss? Förvänta dig ett omväxlande, stimulerande och meningsfullt arbete på en arbetsplats i positiv förändringsanda.
Vi värdesätter laganda och förmåga att ta initiativ. Som person är du tydlig och förtroendeingivande samt har god förmåga att strukturera och prioritera. Du är engagerad och noga med att alltid hålla hög kvalitet i ditt arbete. Som allmänläkare hos oss arbetar du i ett sammansvetsad team som arbetar evidensbaserat och värdesätter samarbete och hög medicinsk kvalitet med patienten i fokus. Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat dropinbesök, planerade patientbesök, kontakt med hemsjukvård, handledning av AT/ST läkare. Vi jobbar med korta beslutsvägar och strävar efter ständiga förbättringar.
Nötkärnan Kortedala Vårdcentral är en välrenommerad vårdcentral som är belägen vid Årstidstorget. Vår verksamhet bygger på tillgänglighet, kontinuitet och långsiktighet. Vi har ca 12 tusen listade patienter och är ca 30 medarbetare som arbetar tätt tillsammans för våra patienters bästa med arbetsglädje och kamratskap som främsta ledstjärnor.
Du som söker är specialist i allmänmedicin med erfarenhet av primärvård. Tjänsten är tillsvidare på 80-100 %, med 6 månaders provanställning och tillträde enligt överenskommelse. Ansök senast 30/11, intervjuer kommer att ske löpande.
Om detta låter intressant hör gärna av dig så träffar vi dig och berättar mer! Shadan Davachi Verksamhetschef, shadan.davachi@notkarnan.se
, 0739-792911
Läs mer om oss och vår vårdcentral på www.kortedalavardcentral.se
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: shadan.davachi@notkarnan.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nötkärnan Kortedala Vårdcentral och Bvc AB
Årstidsgatan 42-48
415 13 GÖTEBORG
Nötkärnan Kortedala Vårdcentral Och Bvc
9590064