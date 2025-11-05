Specialist i allmänmedicin till Nötkärnan Bergsjön
2025-11-05
Hos oss på Bergsjöns Vårdcentral får du ett omväxlande, stimulerande och meningsfullt arbete på en arbetsplats i positiv förändringsanda - där kollegialt stöd, lärande och kvalitet alltid står i centrum.
Vi är en stor och erfaren läkargrupp med god handledningskompetens. Här finns alltid en öppen dörr för frågor och diskussioner, och vi värdesätter att kunna stötta och lära av varandra i vardagen. Bergsjöns Vårdcentral har en lång tradition av engagemang i området och ett starkt fokus på tillgänglig och jämlik vård. Vi är stolta över vårt arbete och över den skillnad vi gör för våra patienter varje dag.
Vi söker dig som är specialist i allmänmedicin. Du behöver ha goda kunskaper i det svenska och engelska språket.
Vi erbjuder dig en positiv och utvecklande arbetsplats med tydligt patientfokus. Vår organisation bygger på den lokala enhetens självstyre med engagemang och delaktigt från medarbetare vilket leder till korta beslutsvägar.
Vår verksamhet bygger på kontinuitet, långsiktighet och tillgänglighet. Vi har över 20 000 listade patienter och är ca 60 medarbetare som arbetar tätt tillsammans för våra patienters bästa med arbetsglädje och kamratskap som främsta ledstjärnor. Vi arbetar i en mångkulturell miljö med besökare från världens alla hörn och har en hög servicenivå med drop-in mottagning för våra patienter.Så ansöker du
Tjänsten är en tillsvidaretjänst med start i september 2026. Intervjuer kommer att ske löpande. Om detta låter intressant så tveka inte att höra av dig så träffar vi dig gärna och berättar mer!
Skicka din ansökan till: Christer Andersson, VD och Verksamhetschef, christer.andersson@notkarnan.se
Läs mer om oss och vår vårdcentral på www.bergsjonvardcentral.se
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
