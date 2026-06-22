Specialist i Allmänmedicin till Näsets Läkargrupp i Skanör
Prima Vård Sverige AB / Läkarjobb / Vellinge Visa alla läkarjobb i Vellinge
2026-06-22
, Malmö
, Svedala
, Trelleborg
, Burlöv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Prima Vård Sverige AB i Vellinge
, Malmö
, Trelleborg
, Lomma
, Lund
eller i hela Sverige
Omfattning: Heltid eller enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning
Var ligger arbetsplatsen?
Bäckatorget 7, Skanör
Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.nasetslakargupp.sePubliceringsdatum2026-06-22Om företaget
Näsets Läkargrupp startades 1994 och är en privat vårdcentral med mottagningar i Höllviken, Skanör och Vellinge. Vi har idag cirka 25 000 listade patienter varav cirka 8000 patienter är listade i Skanör. Vi erbjuder vård för hela familjen under livets alla faser.
Sedan mars 2025 är Näsets Läkargrupp en del av Prima Vård som är ett av Sveriges största vårdbolag, med verksamhet inom primärvård, specialistvård och företagshälsovård. Företaget arbetar varje dag för att skapa en trygg, professionell och tillgänglig vård för alla.
De som arbetar hos oss är läkare, sjuksköterskor, psykologer, kurator, undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeut, apotekare, dietist, medicinska sekreterare och övrig administrativ personal. Vi hjälper även våra patienter med hälsokontroller, rådgivning och vaccinationer inför utlandsresor. Vi har ett komplett vårdutbud och vi vänder oss både till privatpersoner och företag. Vi har certifierade mottagningar inom diabetes, astma-KOL och hjärtsvikt och vi är även en Akademisk vårdcentral som bedriver forskning.
Vår verksamhet bygger på personliga möten där du genom ditt engagemang och professionella förhållningssätt är med och bidrar till utveckling och ständiga förbättringar. Vi sätter tydliga mål och vill ständigt utvecklas och bli bättre, därför vill vi ge våra medarbetare förutsättningar till samverkan och erfarenhetsutbyte och vi uppmuntrar kreativa lösningar. Vår arbetsmiljö är viktig och präglas av samarbete, delaktighet och trivsel!
Om jobbet
Vill Du vara med och utveckla framtidens bästa primärvård tillsammans med oss på Näsets Läkargrupp?
Vi söker nu en specialist i allmänmedicin på en tillsvidareanställning på 100 % men sysselsättningsgrad går att diskutera.
Vi söker dig som har ett genuint intresse för människor och primärvården. Du kommer ingå i ett trivsamt, öppet och professionellt team där vi tillsammans verkar för att utveckla och driva verksamheten framåt. Som specialistläkare i allmänmedicin på Näsets Läkargrupp erbjuds du en självständig tjänst där du har möjligheter att påverka ditt arbete. Arbetet är varierande med planerade och akuta patientbesök, samarbete med hemsjukvård, kommunens särskilda boenden och barnhälsovård. Vi har också utbildningsläkare, läkarkandidater, AT och ST kontinuerligt, så det är ett plus om du har utbildning/erfarenhet av handledning. Du ansvarar för att ge dina patienter den bästa vård och bemötande tillsammans med dina kollegor samt vara ett medicinskt stöd för övrig vårdpersonal på vårdcentralen. Vidare erbjuder vi dig ett roligt och spännande arbete nära allmänheten med många kontaktytor där din kompetens tas tillvara och stimuleras.Profil
Vi söker dig som har svensk läkarlegitimation och är specialistläkare i allmänmedicin och har tidigare erfarenhet av att ha arbetat i primärvård. Då du arbetar i ständig dialog med patienter, anhöriga, kollegor och andra verksamheter är det ett krav att du har mycket goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift, motsvarande nivå svenska C1. Då vi har många äldre i vår patientkrets är det av stor vikt att du är tydlig i din kommunikation. Du har giltigt B-körkort.
Som person är du trygg i dig själv, har god samarbetsförmåga med övriga i teamet, är effektiv och kan planera, organisera och prioritera ditt arbete. Du har gott omdöme och tycker om teamarbete. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att handleda utbildningsläkare samt andra professioner på vårdcentralen.
Du är prestigelös, flexibel och kommunicerar på ett tydligt sätt. Vi värdesätter att du har ett engagemang för verksamhetsutveckling och att du har social kompetens och kan möta olika människor utifrån deras behov. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Vårt erbjudande till dig
Hos oss får du en individuell introduktion utifrån din kompetens och erfarenhet. Du får även goda möjligheter till utvecklingsarbete och vidareutbildning i en god lärande miljö tillsammans med övriga läkare vid Näsets Läkargrupp. Vi erbjuder ett omväxlande och stimulerande arbete med härliga och kompetenta kollegor från olika yrkesgrupper.
Vill du jobba med oss?
Välkommen att skicka din ansökan via mejl till hanna.thalin@nasetslakargrupp.se
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och kopia på din läkarlegitimation. Vi frånsäger oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag.
Välkommen in med din ansökan!Om företaget
Prima Vårds filosofi bygger på det lokala engagemanget och att den bästa kvalitetsutvecklingen sker genom lokalt engagemang. Prima Vård är ett familjegrundat vårdbolag med verksamhet inom primärvård, barn-och kvinnosjukvård, psykiatri samt företagshälsovård. I bolaget ingår omkring 100 lokala vårdenheter med stor bredd.
Intresserad om att läsa mer om Prima Vård? Slå oss gärna en signal eller besök gärna vår hemsida:https://primavard.se/om-prima-vard Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prima Vård Sverige AB
(org.nr 559037-4699), https://primavard.se
Bäckatorget 7, Skanör (visa karta
)
239 33 SKANÖR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Näsets Läkargrupp i Skanör Jobbnummer
9972942