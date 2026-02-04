Specialist i allmänmedicin till Näsby Parks Husläkarmottagning i Täby
2026-02-04
Vill du arbeta i en trygg och välfungerande primärvård där kvalitet, utveckling och arbetsglädje står i centrum.
Vi söker nu en specialistläkare i allmänmedicin som vill bli en del av vårt dedikerade team.
Varmt välkommen till oss på Näsby Parks Husläkarmottagning!
Vi är en modern och välbemannad vårdcentral med fokus på kontinuitet, tillgänglighet och god arbetsmiljö. Här arbetar specialistläkare, sjuksköterskor, psykolog och rehab koordinator nära varandra för att ge våra patienter bästa möjliga vård både på mottagningen och i hemmet. Hos oss kommer du till en engagerad personalgrupp på ca 15 medarbetare, som tillsammans bidrar till en trivsam och familjär arbetsplats.
Vad erbjuder vi?
- Vi är en välfungerande vårdcentral med fasta läkare och flera sjuksköterskeledda mottagningar.
- Samtliga listade patienter har en patientansvarig läkare.
- Hos oss erbjuder vi goda villkor.
- Vi är belägen i trevliga lokaler centralt i Näsby Park Centrum.
- Kompetensutveckling och fortbildning.
- Stöd från erfarna kollegor och teamarbete i vardagen.
- En arbetsplats med korta beslutsvägar och goda utvecklingsmöjligheter.
Arbetsuppgifter:
Sedvanliga arbetsuppgifter för specialistläkare på vårdcentral:
- Mottagnings arbete med planerade och akuta patientbesök
- Bedömning, diagnostik och behandling av patienter i alla åldrar
- Teamarbete med övrig personal
Vi är ett gäng som har nära till skratt och uppskattar att ha kul på jobbet, vi är ett sammansvetsat litet gäng! Vi ser verkligen vikten av att träffas och med jämna mellanrum äter vi gott och fikar varje dag tillsammans!
Tillsammans skapar vi en högkvalitativ modern vård som formas av ett personligt engagemang och god service.
Vem söker vi?
- Vi söker dig som är utbildad specialist i allmänmedicin och som har erfarenhet av arbete inom primärvården.
- Du är trygg i din yrkesroll och har förmågan att se verksamheten ur ett helhetsperspektiv med både patienten och mottagningen i fokus.
- Du är stabil, flexibel och anpassningsbar till olika situationer samt har lätt för att samarbeta.
- Du behöver ha en god kommunikationsförmåga i syfte att skapa goda relationer med patienter såväl som kollegor. Som person är du lyhörd för våra patienters behov och ditt bemötande är professionellt och ödmjukt.
- Det är meriterande om du har erfarenhet och/eller intresse för handledning av AT- och ST-läkare.
Anställning och ansökan:
Intervjuer sker fortlöpande under rekryterings tiden, så ansök gärna redan idag. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vill du lära känna oss och uppleva den varma gemenskapen på vårdcentralen? Hör gärna av dig till mig, Mitra Liaghat, verksamhetschef, så hittar vi en tid att ses och prata mer. Du når mig på mail mitra.liaghat@primavard.se
alternativt telefonnummer 070-328 77 85.
Vi ser verkligen fram emot din ansökan!
Mottagning
Här finns allt under samma tak. Vi har specialistläkare i allmänmedicin, utbildningsläkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor och psykolog. Mottagningen har drygt 8500 listade patienter. Vårt gemensamma mål är att med engagemang, empati och kompetens kunna erbjuda en god och nära vård till alla patienter och kunna vara en trevlig arbetsplats för alla fina medarbetare.
Ett personligt bemötande av personal som du känner igen är en av grunderna i vår verksamhet. Vår verksamhet är miljöcertifierad och revideras årligen utifrån miljö och kvalitetsaspekter.
Näsby Parks Husläkarmottagning är en del av Prima Vård.
Prima Vårds filosofi bygger på det lokala engagemanget och att den bästa kvalitetsutvecklingen sker genom lokalt engagemang. Prima Vård är ett familjegrundat vårdbolag med verksamhet inom primärvård, barn-och kvinnosjukvård, psykiatri samt företagshälsovård. I bolaget ingår omkring 100 lokala vårdenheter med stor bredd.
Intresserad om att läsa mer om Prima Vård? Slå oss gärna en signal eller besök gärna vår hemsida:https://primavard.se/om-prima-vard Ersättning
