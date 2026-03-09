Specialist i allmänmedicin till Meliva Vårdcentral Ekeby
Läkarjobb / Uppsala
2026-03-09
Uppsala
Specialist i allmänmedicin till Meliva Vårdcentral Ekeby - Välkommen till Meliva!
Nu har vi äntligen möjlighet att erbjuda en ledig tjänst hos oss.
Vill du arbeta i en verksamhet där kvalitet, omtanke och utveckling går hand i hand?
Hos Meliva får du möjlighet att göra verklig skillnad - för både patienter och kollegor - samtidigt som du har förutsättningar för balans i livet. Det innebär bland annat stabila arbetstider och en arbetsmiljö där vi värnar om rimlig arbetsbelastning, flexibilitet, kollegialt stöd och utrymme för återhämtning.
Här möter du patienter i alla åldrar och från olika bakgrunder, i en vardag där både professionellt utbyte och personligt engagemang värdesätts. Som en del av Melivagruppen blir du också en del av en växande och nytänkande vårdkoncern - med tillgång till ett brett nätverk av kollegor och möjlighet att utveckla både dig själv och svensk primärvård.Publiceringsdatum2026-03-09Om tjänsten
Vårdcentralen Ekeby är belägen i det gamla industriområdet Ekeby Bruk i västra Uppsala, där det nu kryllar av verksamheter som skolor, gym, tandläkare, veterinärmottagning med mera. Hos oss arbetar runt 45 personer - ambitiösa och drivna läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, psykologer, fysioterapeuter och dietister, som verkligen trivs ihop. Vårdcentralen har runt 13000 listade och är därmed en av de största i Uppsala. Vi har en stor BVC, samt MVC/BMM och tre SÄBOn. Vårdcentralens verksamhetschef är specialist i allmänmedicin och har två biträdande verksamhetschefer.
Vi satsar på kollegialitet och samarbete och hos oss värdesätts initiativförmåga, respekt, prestigelöshet, kompetens och lösningsfokus. I din roll på Ekeby kommer du främst arbeta med mottagningsverksamhet - både planerade och akuta besök - och ha möjlighet till digitala konsultationer. Patientgruppen är varierad och du arbetar i nära samarbete med ett kompetent och stöttande team. Vid intresse finns möjlighet att få arbeta med vår BVC eller SÄBO, samt att ta sig an någon ansvarsroll. Vi har flera ST-läkare och oftast minst en AT-läkare och BT-läkare hos oss, och deltar aktivt i studentutbildning.
Vi arbetar sedan en tid med läkarstyrd tidbok - du har själv stort inflytande över vad som bokas i din tidbok och hur du vill hantera dina patientärenden.
Vi uppmuntrar till initiativtagande, delaktighet i utvecklingsarbeten och att du bidrar med din kompetens i verksamhetens förbättringsarbete.
Vi erbjuder dig
En arbetsplats där du får vara med och påverka
Möjlighet till variation - vill du handleda, arbeta med BVC, MVC eller SÄBO?
Kollegor och chefer med starkt engagemang och lång erfarenhet
En värderingsdriven organisation med människan i fokus
En chef som själv är specialist i allmänmedicin
Vi söker dig som:
Är specialist i allmänmedicin
Har god kommunikationsförmåga och arbetar professionellt och empatiskt
Trivs i teamarbete men är också självgående
Bidrar aktivt till verksamhetsutveckling och kvalitetssäkring
Har ett helhetsperspektiv på patientens behov och primärvårdens uppdrag
Gillar handledning av studenter och utbildningsläkare
Om Meliva
Meliva är en bred vårdgrupp med vårdcentraler, BVC, specialistvård och företagshälsa som växer på den svenska marknaden. Som en del av det finska vårdföretaget Mehiläinen har vi lång erfarenhet av att driva vård med hög kvalitet - både fysiskt och digitalt. Vi bygger framtidens vård - mänsklig, lokal och hållbar.
Vår strategi utgår från att kvalitet i vården börjar med dem som ger den. Därför sätter vi arbetsmiljö, ledarskap och kompetens i centrum - inte i marginalen. Vår vision är att vara vårdens bästa arbetsgivare, för att skapa bättre vård för patienten och en välfärd som håller i längden.
Om anställningen
Omfattning: Heltid eller deltid
Anställningsform: Tillsvidare. Vi tillämpar 6 mån provanställning.
Placering: Uppsala
Lön: Enligt överenskommelseKontaktuppgifter för detta jobb
Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta:
Namn: Simon Hellström
Roll: Verksamhetschef
Mail: simon.hellstrom@meliva.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Meliva AB
(org.nr 559209-0467), https://meliva.se/
Ekeby Bruk 2L (visa karta
)
752 63 UPPSALA Arbetsplats
Meliva Vårdcentral Ekeby Jobbnummer
9786320