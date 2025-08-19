Specialist i allmänmedicin till Lisebergs vårdcentral
Region Stockholm / Läkarjobb / Stockholm Visa alla läkarjobb i Stockholm
2025-08-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
VÄLKOMMEN till vår trevliga vårdcentral - den lilla vårdcentralen med hög kompetens, engagerade och trevliga medarbetare.
Vill du bli en del av vårt team?
Vi är en lagom stor vårdcentral, med 10 300 listade patienter, där alla jobbar nära varandra. Vi har 6 specialistläkare i allmänmedicin, men planerar att bli 7, 4 ST-läkare, Diabetessjuksköterskor, Hypertonisjuksköterskor, Astma-KOL sjuksköterska, en välfungerande hemsjukvård, BVC och ett mycket välfungerande psykosocialt team med 2 psykologen och en psykoterapeut. Eftersom vi inte är så stora så är det god sammanhållning över yrkesgränserna. Samtliga i ledningsgruppen är kliniskt verksamma. Vi lägger stor vikt vid arbetsmiljö och medarbetarskap och jobbar ständigt för att vi gemensamt ska skapa den allra bästa arbetsplatsen.
Vårat mål är att arbeta med kontinuitet och att man som specialistläkare i möjligaste mån bara ska handlägga sin egna listade patienter. Alla planerade läkarbesök till specialistläkare bokas av specialistläkaren själv och from i höst ska vi försöka styra över så att även akuttiderna ska vara öronmärkta till den enskilda specialistens listade patienter. På detta sätt kan varje specialist anpassa sitt arbetssätt så att det passar så bra som möjligt för den personen. Alla läkare har individuella scheman och vi planerar semestrar och annan frånvaro gemensamt i läkargruppen. Vi har bra sammanhållning och högt i tak.
Tre av våra specialistläkare har läkarmottagning på BVC och två specialistläkare ansvarar för patienter inskrivna i hemsjukvården. Vi handleder läkarstudenter från T5, T6 och T9 och vi brukar ha en AT-läkare per år.
Vi söker dig som är specialist i allmänmedicin, som har ett intresse för patienter, som vill arbeta tillsammans med övriga medarbetare på vårdcentralen och som vill vara en viktig del i vår verksamhet.
Ytterligare information lämnas av verksamhetschef Emma Gräf, emma.graf@regionstockholm.se
.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt gällande riktlinje.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5043". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Primärvård, Lisebergs vårdcentral Kontakt
Emma Gräf, verksamhetschef 076-1308711 Jobbnummer
9465332