Specialist i allmänmedicin till Kry vårdcentral Gallerian

Vi söker nu specialist i allmänmedicin för tillsvidareanställning på 70-100 %.
Om KRY Gallerian Kry vårdcentral Gallerian är KRYs flaggskepp och största fysiska vårdcentral, vi ligger mitt i centrala Stockholm, ett stenkast från T-centralen. Sedan starten 2020 har vi vuxit till över 23 000 listade patienter och fortsätter nu att expandera. I mars 2026 flyttar vi in i större och nyrenoverade lokaler i Gallerian för att möta efterfrågan och skapa ännu bättre arbetsmiljö för vårt etablerade team av medarbetare.
Hos oss arbetar engagerade kollegor bestående av specialister i allmänmedicin, ST läkare, sjuksköterskor, distriktssköterskor, undersköterskor, psykolog, fysioterapeut och rehab koordinator.
Vi har ett tydligt fokus på tillgänglighet, kvalitet och ett hållbart arbetsliv. Vår verksamhet tar tillvara på våra kompetenser, vi har flertalet sköterskeledda mottagningar för kroniska sjukdomar och regelbundna utbildningstillfällen. Samarbete är en central del i vår verksamhet.
Det här erbjuder vi

Hög flexibilitet i schema och möjlighet till distansarbete

Flextid och frihet under ansvar

Låg administrationsbörda tack vare tekniska lösningar

Möjlighet att kombinera fysiska och digitala patientmöten

Inflytande över verksamhetens utveckling och arbetssätt

Ett engagerat och kompetent team med god kollegial stöttning

En modern vårdcentral i stark utveckling

Karriärläkare på Kry Genom Krys karriärmodell finns även möjlighet att utvecklas vidare inom medicinskt ledarskap, verksamhetsutveckling eller digital vård - samtidigt som du behåller din kliniska roll. Du får möjlighet att ta din professionella resa till nya höjder och samtidigt ha potentialen att fördubbla din lön.
Vi söker dig som

Är specialist i allmänmedicin och vill ha god arbetsmiljö med frihet under ansvar

Har erfarenhet av svensk primärvård

Trivs i en verksamhet där man utvecklar arbetssätt och tänker nytt

Vill arbeta i ett socialt team med stort kompetensutbyte

Hos oss får du en flexibel och modern arbetsplats där du kan påverka både din egen vardag och framtidens primärvård.
Anställningsinformation: Start: Enligt överenskommelse. Omfattning: 70-100%, tillsvidareanställning (inledande 6 mån provanställning). Arbetstider: Vardagar. Kväll och helg förekommer. Vårdcentralens öppettider är: Måndag-torsdag 07.30-19.30 Fredag 07.30-17.00 Lördag 10-14. Plats: Gallerian Lön: Månadslön enligt överenskommelse
Kontakt Låter tjänsten intressant? Skicka in din ansökan med CV idag, vi rekryterar löpande! Vid frågor vänligen kontakta biträdande verksamhetschef Haris Becirbegovic haris.becirbegovic@ad.kry.se Vill du läsa mer om Kry, besök gärna vår hemsida

Sista dag att ansöka är 2026-09-06
