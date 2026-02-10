Specialist i allmänmedicin till Kristianstadområdet, Primärvården Östra
Hos oss är det självklart att Du som specialist i allmänmedicin ges möjlighet att arbeta med kvalitet, patientsäkerhet och kontinuitet!
På våra vårdcentraler får du möjlighet att bidra med din specifika kompetens och du får ett begränsat uppdrag med listade individer utefter tjänstgöringsgrad. Hos oss finns det goda utvecklingsmöjligheter! Du har utvecklingstid inlagt i ditt schema. Administrativ tid avsätts och du bestämmer hur du vill lägga upp ditt schema gällande detta.
Vi prioriterar handledning och du kommer att vara Fråge dr till ST, BT och AT-läkare varje vecka, ett så stimulerande uppdrag! Målet är så lite administration som möjlighet för alla läkare på våra enheter. Verksamheterna utvecklas dynamiskt i ett fint samarbete mellan medarbetare och chefer. Den kollegiala dialogen har hög prioritet med regelbundna läkarmöten.
Kristianstad är en stad med stark historia, pulserande kulturliv och närhet till både natur och kust. Här erbjuds du en unik chans att kombinera ett meningsfullt specialistarbete i allmänmedicin med livskvalitet i en miljö som ger både lugn och inspiration eller citypuls om du föredrar det.
Kristianstadområdet söker engagerade specialistläkare i allmänmedicin som vill vara med och utveckla vården nära patienten. Vårdcentralerna är på många sätt representativa för primärvården där du får möta patienter i alla åldrar med olika sjukdomar och sjukdomstillstånd.
Som specialistläkare i Kristianstad får du alltid stöd och inspiration från ett stort och engagerat team. Här jobbar vi tätt tillsammans med flera yrkesprofessioner på vårdcentralen och det kollegiala samarbetet är starkt där du ges goda möjligheter att utbyta kunskap, bolla patientfall och att utvecklas tillsammans med övriga i teamet.
Till Kristianstadområdet hör vårdcentralerna Östermalm, Näsby, Vilan, Vä, Tollarp, Åhus och Knislinge och hit kan du enkelt ta dig med kollektivtrafik.
Har du frågor och vill veta mer? Då är du varmt välkommen att kontakta Östra Skånes områdes HR Charlotte Olsson som kan hänvisa dig vidare; +46 070-340 51 84, charlotte.am.olsson@skane.se
Arbetsuppgifter
Din roll som specialistläkare i allmänmedicin innebär bland annat:
• Bedömning och behandling av patienter i alla åldrar med alla sorters hälsoproblem som inte kräver resurser inom specialiserad sjukvård.
• Teamarbete i rehabiliteringsfrågor och vid kroniska sjukdomstillstånd.
• Ett begränsat listansvar med möjlighet att följa dina patienter över tid. Vi listar individer på ST-läkarna också och ökar listan successivt.
• Handledning av utbildningsläkare och läkarstuderande.
Hos oss får du en individuellt anpassad introduktion utifrån dina tidigare erfarenheter så att du kan komma in i arbetet på bästa sätt. Arbetstiderna är förlagda dagtid, måndag till fredag och det finns möjlighet att arbeta deltid för dig som önskar. Vi är lyhörda för dina önskemål kring sysselsättningsgrad, schema och personlig utveckling. Vidare har vi möjlighet att erbjuda en konkurrenskraftig lön. Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård, samt har specialistkompetens i allmänmedicin. Språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets skala är också ett krav.
Är du någon som värdesätter samarbete, noggrannhet och flexibilitet? Hos oss ska det vara enkelt att anpassa sig till nya utmaningar, och vi hoppas att du, precis som vi, har ett stort engagemang och passion för vården. I denna rekrytering är din personliga lämplighet viktig för oss, och vi är glada över möjligheten att få lära känna dig och dina unika kvaliteter.
Vi tillämpar löpande urval, så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
