Specialist i allmänmedicin till Hässleholmområdet, Primärvården Östra
2026-02-10
Gör skillnad. Varje dag.
Är du specialistläkare inom allmänmedicin och vill vara del av en arbetsplats där du kan göra skillnad? I så fall ska du söka jobbet hos oss!
Varje dag gör du skillnad i hjärtat av det skånska höglandet med dess öppna landskap och naturnära miljöer. Hässleholm är en modern stad med starka industriella och kulturella traditioner, omsluten av vackra skogar och sjöar som ger goda möjligheter till friluftsliv och rekreation. Här kan du kombinera ett meningsfullt specialistarbete i allmänmedicin med en livsstil som präglas av både stadens puls och naturens lugn.
Primärvården Östra inom Region Skåne, Hässleholmområdet, söker en engagerad specialistläkare i allmänmedicin som vill vara med och utveckla vården nära patienten. Du får möjlighet att arbeta på en eller flera olika vårdcentraler inom området, vilket ger dig variation i arbetet och en bred kontakt med olika patientgrupper. Vårdcentralerna är på många sätt representativa för primärvården där du får möta patienter i alla åldrar med olika sjukdomar och sjukdomstillstånd. Rotation mellan enheterna ger dig möjlighet att bygga goda relationer med både kollegor och patienter samt utveckla din kliniska kompetens i olika miljöer. Hos oss ges du möjlighet att jobba med det som intresserar just dig med allt vad allmänmedicin innebär.
Som specialistläkare i Primärvården Östra får du alltid stöd från ett stort och engagerat team. Här jobbar vi tätt tillsammans med flera yrkesprofessioner på vårdcentralen och det kollegiala samarbetet är starkt där du ges goda möjligheter att utbyta kunskap, bolla patientfall och att utvecklas tillsammans. Den skånska glesbygden och dess vårdcentraler står inför ständig förändring där du kommer ha möjlighet att vara en del av och driva förbättringsprojekt.
Hässleholmområdet har en engagerad och utvecklingsinriktad vårdmiljö där du som specialistläkare har en viktig roll i att erbjuda trygg och nära vård för alla åldrar och i alla livets skeden. Här kommer varje dag att erbjuda nya och spännande utmaningar där du får förutsättningar att jobba med allmänmedicin och följa patienten genom livet med alla hälsoproblem.
Till Hässleholmsområdet hör vårdcentralerna Vänhem, Solbrinken, Vittsjö, Perstorp, Åparken, Osby, Vinslöv och Sösdala och hit kan du enkelt ta dig med tåg och buss.
Har du frågor och vill veta mer? Då är du varmt välkommen att kontakta Östra Skånes områdes HR Charlotte Olsson som kan hänvisa dig vidare; +46070-340 51 84, charlotte.am.olsson@skane.se
Arbetsuppgifter
Som specialistläkare hos oss får du använda hela din kompetens inom det allmänmedicinska området. Dina arbetsuppgifter innebär sedvanliga arbetsuppgifter vid en vårdcentral. Det innebär exempelvis patientmottagning för både bokade och akuta besök, hälsokontroller och hantera och följa upp patienter med kroniska sjukdomar.
Hos oss får du en individuellt anpassad introduktion utifrån dina tidigare erfarenheter så att du kan komma in i arbetet på bästa sätt. Arbetstiderna är förlagda dagtid, måndag till fredag och det finns möjlighet att arbeta deltid för dig som önskar. Vi är lyhörda för dina önskemål kring sysselsättningsgrad, schema och personlig utveckling. Vidare har vi möjlighet att erbjuda en konkurrenskraftig lön. Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård, samt har specialistkompetens i allmänmedicin. Språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets skala är också ett krav.
Är du någon som värdesätter samarbete, noggrannhet och flexibilitet? Hos oss ska det vara enkelt att anpassa sig till nya utmaningar, och vi hoppas att du, precis som vi, har ett stort engagemang och passion för vården. I denna rekrytering är din personliga lämplighet viktig för oss, och vi är glada över möjligheten att få lära känna dig och dina unika kvaliteter. Tillsammans kan vi göra skillnad!
Vi tillämpar löpande urval, så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
