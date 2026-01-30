Specialist i allmänmedicin till Hagsätra vårdcentral
Capio Sverige AB / Läkarjobb / Stockholm Visa alla läkarjobb i Stockholm
Capio Vårdcentral Hagsätra är en väletablerad vårdcentral med cirka 20 medarbetare, tillsammans ansvarar vi för vården av våra omkring 8 800 listade patienter. Vi arbetar tillsammans i en familjär och prestigelös miljö med mycket skratt och högt i tak. Vår arbetsmiljö präglas av ett starkt engagemang för våra patienter. Här hjälps vi åt och värnar om ett tryggt, inkluderande arbetsklimat där alla känner sig delaktiga.
Vårdcentralen är belägen mitt i Hagsätra centrum med goda kommunikationer och närhet till tunnelbana. För dig som kör bil finns det gratis parkering längs gatan precis utanför.
Din roll
Som specialistläkare i allmänmedicin hos oss trivs du med att arbeta i en verksamhet där samarbete, ansvar och engagemang är en självklar del av vardagen. Du är trygg i din yrkesroll och uppskattar både det patientnära arbetet och möjligheten att bidra till verksamhetens utveckling. Vi arbetar strukturerat med kvalitet för att kunna ge våra patienter bästa möjliga vård.
Du blir en del av ett erfaret team där vi stöttar och hjälper varandra i det dagliga arbetet. Här arbetar vi nära varandra med en öppen dialog och ett prestigelöst förhållningssätt. Vi tror på delaktighet och engagemang, hos oss bidrar alla, oavsett roll.
Dokumentation sker i journalsystemet TakeCare och vi använder oss av Tandem.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du arbeta i en stabil och inkluderande arbetsmiljö med ett närvarande ledarskap och kollegor som bryr sig om både varandra och verksamheten.
Vi erbjuder bland annat:
Regelbundna fortbildningar och möjlighet till kompetensutveckling
Kollektivavtal med bra villkor
Frukost varje dag, fika varje eftermiddag
Friskvårdsbidrag
En arbetsplats med familjär stämning och stark teamkänsla
Möjlighet att påverka arbetsinnehåll och verksamhetsutveckling
Nätverk och erfarenhetsutbyte inom allmänmedicin
Om dig
Vi söker dig som är specialistläkare i allmänmedicin och som trivs i en verksamhet där samarbete, ansvar och engagemang är en naturlig del av vardagen.
Som person är du trygg i din yrkesroll, kommunikativ och har ett genuint intresse för både patientnära arbete och verksamhetsutveckling. Du bidrar aktivt till ett gott arbetsklimat och uppskattar att arbeta i team där alla hjälps åt. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom primärvård och är van vid digitala arbetssätt.Så ansöker du
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Annonsen kan därför tas bort tidigare än planerat, så skicka in din ansökan redan idag!
I samband med anställning kan bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret komma att begäras.
Varmt välkommen med sin ansökan!
Publicerat: 26-01-29
Sista dag att ansöka är 26-03-01
