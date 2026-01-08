Specialist i allmänmedicin till Färjestaden på Öland
Region Kalmar län / Läkarjobb / Mörbylånga Visa alla läkarjobb i Mörbylånga
2026-01-08
, Kalmar
, Torsås
, Nybro
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Kalmar län i Mörbylånga
, Kalmar
, Torsås
, Nybro
, Borgholm
eller i hela Sverige
Är du intresserad av att arbeta som specialist i allmänmedicin på Färjestadens hälsocentral på Öland? Vi erbjuder dig ett fascinerande och meningsfullt arbete som färdig specialist i allmänmedicin.
Vi arbetar i en spännande verksamhet med många utmaningar och vårt mål är att ha ett gott bemötande med en god tillgänglighet. Hos oss hamnar du i ett engagerat arbetslag som kommer att göra allt för att du ska trivas. Möjligheterna till utveckling och kompetensförhöjning är goda. Vi arbetar med ett professionellt förhållningssätt i alla medicinska frågor.
Vi är en del av Akademisk primärvård Öland, ett gemensamt initiativ som syftar till att öka samarbetet mellan primärvård, kommunal vård och omsorg samt universitet för att förbättra möjligheterna för forskning och utbildning inom området. Visionen är att Akademisk primärvård Öland år 2030 ska vara ett centrum för forskning, utbildning och utveckling med invånaren i centrum. Är du intresserad av utbildningsuppdrag och forskning finns det därför stora möjligheter för att inkludera detta i din tjänst.
Vi bryr oss om våra anställda och genom anställning i Regionen Kalmar län får du exempelvis tillgång till en rad förmåner såsom friskvårdsbidrag, en god löneutveckling, flexibel tjänstgöringsgrad med mera.
Om dig
Vi söker dig som är specialist i allmänmedicin. Vid tjänst med inkluderad forskning och/eller utbildningsuppdrag är det meriterande med dokumenterad klinisk verksamhet alternativt dokumenterad erfarenhet av utbildningsuppdrag samt medverkan i genomförande av kliniska studier.
Tjänstgöringsgraden får gärna vara heltid, men vi är flexibla i att hitta en lösning som passar dig. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och ser gärna att du har lätt för att samarbeta, är prestigelös och sätter patienten i centrum.
Rekrytering sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
Din framtida arbetsplats
Färjestadens hälsocentral är en stor hälsocentral med drygt 10 000 listade patienter och ett varierat och mångfacetterat patientklientel. I Primärvården har vi ett antal förändringar som ska förbättra vården där Färjestadens hälsocentral är drivande i många projekt. Hos oss arbetar en engagerad personalgrupp som har nära till skratt och vi samverkar i det lilla och rådfrågar varandra. Vi är en aktiv personalgrupp med många järn i elden.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi är en del av Primärvårdsförvaltningen som erbjuder hälso- och sjukvård i hela Kalmar län. Vi finns både i större städer och på mindre orter. Tillsammans är vi cirka 900 medarbetare som jobbar med att främja hälsa i alla möten.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/7". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kalmar Län
(org.nr 232100-0073) Arbetsplats
Primärvårdsförvaltningen Kontakt
Jonas Falk, Verksamhetschef 010-3589314 Jobbnummer
9673749