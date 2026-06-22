Specialist i Allmänmedicin till Familjeläkarnas vårdcentral i Arninge
Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB / Läkarjobb / Täby Visa alla läkarjobb i Täby
2026-06-22
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När Familjeläkarna startade år 2008 hade vi som mål att ge våra patienter samma vård som vi skulle ge vår egen familj. Denna vision har vi fortfarande. Vi är engagerade och bryr oss om människor. Vi tar ansvar, vill göra skillnader och vill vara en medicinsk vän.
Vi driver vårdcentraler både i Stockholm, Uppsala och Östergötalands län och har ett tydligt och framgångsrikt koncept där du som anställd får stimulans, trivsel och professionell utveckling.
I februari 2023 slog vi upp portarna till Familjeläkarna i Arninge som är en alldeles nybyggd vårdcentral i hjärtat av Arninge handelsplats. Lokalen är ljus och fräsch och tillgängligheten är god. Kommunikationen dit är enkel med stopp för både bussar och roslagsbana i närheten. Stora parkeringsytor och flertalet butiker finns in på knuten.
Beskrivning av tjänst:
Vi söker nu en till specialistläkare i allmänmedicin till Familjeläkarna ArningePubliceringsdatum2026-06-22Om tjänsten
Som specialistläkare i allmänmedicin hos Familjeläkarna Arninge blir du en del av ett sammansvetsat team som arbetar för framtidens primärvård. Vi erbjuder:
Intern och extern fortbildning.
Journalföring via Tandem Health.
Nytänkande vårdcentral med bra arbetsmetoder och hög medicinsk kvalitét.
Dina arbetsuppgifter omfattar planerade patientbesök, lättakut och akuta besök samt handledning av AT-Läkare och ST-Läkare. Vi arbetar evidensbaserat och strävar efter ständiga förbättringar.
Om vårdcentralen
Familjeläkarna i Arninge är en snabbt växande vårdcentral med cirka 7100 listade patienter, belägen i norra delen av Täby. Här arbetar läkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor och psykologer i nära samarbete. Vår mottagning omfattar också BVC och vi har ett eget PNA -lab. Vi erbjuder moderna och ljusa lokaler med en god arbetsmiljö.
Vi söker dig som
Är Specialist läkare i allmänmedicin med intresse för primärvård och BVC.
Vill arbeta i en dynamisk och innovativ miljö med korta beslutsvägar.
Är flexibel, kvalitetsmedveten och har intresse för digital utveckling.
Hos oss får du en trevlig arbetsplats med möjligheter till utveckling och en konkurrenskraftig lön baserad på din kompetens. Vi arbetar med utökade öppettider på 5 h. under vår och höst där alla bidrar till att verksamheten fungerar och har kvällsöppet till 19.30 en dag i veckan.Så ansöker du
Vill du bli en del av vårt team? Varmt välkommen med din ansökan. Urval och intervjuer sker löpande.
Vi undanber oss vänligen kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: cecilia.kellberg@famlak.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Spec. Läkare Arninge". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB
(org.nr 556740-1756)
Saluvägen 1 3TR (visa karta
)
187 66 TÄBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vårdcentral Arninge Kontakt
Verksamhetschef
Cecilia Kellberg cecilia.kellberg@famlak.se +46790600966 Jobbnummer
9973200