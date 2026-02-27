Specialist i allmänmedicin till Essinge vårdcentral
Vi är en mindre vårdcentral som är belägen på Lilla Essingen i Stockholm.
Hit tar du dig med buss, tvärbana, eget färdmedel, till fots eller med båt för den som så önskar.
Essinge vårdcentral SLSO söker specialist i allmänmedicin. Vi letar efter dig som vill arbeta i en organisation som prioriterar; rimlig arbetsbelastning, hög medicinsk kvalitet, utvecklande och stödjande teamarbete och ett personligt omhändertagande av våra listade patienter.
Vi har cirka 7 200 listade patienter och är i dagsläget 20 anställda. Tack vare vår storlek är vägen kort från tanke till handling.
På vårdcentralen bedrivs husläkarmottagning, distriktssköterskeledd diabetes-, osteoporos mottagning. Vi har en psykologmottagning, ett när labb, BVC och hemsjukvård.
Essinge vårdcentral ingår i Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) som är en av Sveriges största vårdgivare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i livets alla skeden. Här kan du läsa mer om Essinge vårdcentral: Essinge vårdcentral
Vi erbjuder:
SLSO skapar goda förutsättningar för att du som medarbetare ska utvecklas och bli riktigt bra inom din profession. Som medarbetare har du förmåner såsom fri sjukvård, extra ersättning vid föräldraledighet, möjlighet till löneväxling, avtalspension samt försäkringar. Du kan läsa mer om det på Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområde
Om jobbet:
Du arbetar både med planerad mottagning, akuta patientfall samt med utredning och behandling av patienter på mottagningen.
Hembesök till patienter som är inskrivna i vår hemsjukvård förekommer och du ansvarar för en grupp hemsjukvårdspatienter tillsammans med distriktssköterska.
Vi arbetar med journalsystemet TakeCare.
I tjänsten ingår handledning av AT-, BT- och ST-läkare. En stor del av tjänsten innebär teamarbete med specialistsjuksköterskor på mottagningen och på BVC.Kvalifikationer
Vi söker dig som är specialist i allmänmedicin. Vi ser gärna att du har intresse för att handleda studenter, AT- BT- samt ST-läkare. Som ansvarig handledare ingår en timmes schemalagd handledning per vecka för den/de läkare du handleder. Du kommer att ansvara för en egen patientlista. Har du intresse av BVC kan det ingå i uppdraget.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och professionellt bemötande av både patienter och medarbetare.
Anställningsform:
Tillsvidareanställning. Måndag - fredag. Heltid. Eventuellt deltid om den sökande så önskar. Vi tillämpar flextid. Tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att användas.
Övrig information:
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningar och kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
