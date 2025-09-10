Specialist i allmänmedicin till Essinge vårdcentral
Välkommen med din ansökan till vårdcentralen med det mest sjönära läget
Essinge vårdcentral SLSO söker specialist i allmänmedicin till vår omtyckta mottagning mitt i stan.
Vi letar efter dig som vill arbeta i en organisation som prioriterar; rimlig arbetsbelastning, hög medicinsk kvalitet, utvecklande och stödjande teamarbete och ett personligt omhändertagande av våra listade patienter.
Vi finns på ön Lilla Essingen nära centrala Stockholm. Vårdcentralen ligger vid vattnet och intill finns restauranger, badbryggor och promenadstråk. Det är lätt att ta sig till oss med buss, cykel, bil eller båt. Essinge vårdcentral är en välfungerande enhet med låg personalomsättning. För närvarande är vi ca 20 stycken medarbetare och hela enheten kännetecknas av god stämning och gott samarbete. I dagsläget är det ca 7 200 listade patienter och flertalet av dem bor på någon av Essingeöarna.
På vårdcentralen erbjuder vi distriktssköterskemottagning, hemsjukvård, telefonrådgivning, diabetesmottagning, astma/KOL-mottagning, äldremottagning, psykologmottagning och barnavårdscentral. Vi har även ett fullt utrustat närlaboratorie.
Essinge vårdcentral ingår i Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) som är en av Sveriges största vårdgivare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i livets alla skeden. Du kan läsa mer om oss på Essinge vårdcentral
Vi erbjuder:
SLSO skapar goda förutsättningar för att du som medarbetare ska utvecklas och bli riktigt bra inom din profession. Som medarbetare har du förmåner såsom fri sjukvård, extra ersättning vid föräldraledighet, möjlighet till löneväxling, avtalspension samt försäkringar. Du kan läsa mer om det på Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområdePubliceringsdatum2025-09-10Om tjänsten
Du arbetar både med planerad mottagning och akuta patientfall samt med utredning och behandling av patienter på mottagningen. Hembesök till patienter som är inskrivna i vår hemsjukvård förekommer och du ansvarar för en grupp hemsjukvårdspatienter tillsammans med distriktssköterska. En stor del av tjänsten innebär teamarbete med specialistsjuksköterskor på mottagningen och på BVC. Vi arbetar med journalsystemet TakeCare. I tjänsten ingår handledning av AT-läkare och ST-läkare.
Om dig:
Vi söker dig som är specialist i allmänmedicin med behörighet att verka inom svensk sjukvård.
Du har mycket god samarbetsförmåga, ett stort engagemang och är noggrann. Du har också förmåga att anpassa dig utifrån olika situationer samt har ett positivt förhållningssätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och professionellt bemötande av både patienter och medarbetare.
Anställningsform:
Tillsvidareanställning, heltid 100 %. Sysselsättningsgrad kan diskuteras.
Tillträde 2025-12-01 eller enligt överenskommelse.
Övrig information:
För att motverka spridning av MRSA tillämpar Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) friskhetsintyg innan nyanställning och reglerar möjligheterna för vårdpersonal att bära piercing.
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningar och kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
