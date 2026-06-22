Specialist i allmänmedicin till Capio Vårdcentral Väsby
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2026-06-22
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Vi söker en specialist i allmänmedicin till en tillsvidaretjänst på heltid på Capio Vårdcentral Väsby. Hos oss blir du en del av ett stabilt och välfungerande team där hög medicinsk kvalitet, tydlig struktur och möjlighet att påverka verksamhetens utveckling står i centrum.Publiceringsdatum2026-06-22Om företaget
Capio Vårdcentral Väsby är en väletablerad vårdcentral med cirka 10 000 listade patienter och omkring 100 patienter i hemsjukvård. Vi är totalt 30 medarbetare och har en stabil personalgrupp med god kontinuitet. Läkargruppen består av fyra specialister i allmänmedicin, tre ST-läkare och två legitimerade läkare. Nu vill vi stärka upp med ytterligare specialist för att skapa ännu bättre långsiktighet och kontinuitet för våra patienter.
Vi arbetar teambaserat i nära samarbete med övriga professioner. I verksamheten finns etablerade mottagningar inom bland annat diabetes, astma/KOL och hypertoni, vilket ger goda förutsättningar för strukturerad och evidensbaserad vård. Kvalitets- och förbättringsarbete är en naturlig del av vardagen.
Din roll
Som specialist i allmänmedicin hos oss driver du din egen mottagning med både akuta och planerade patientbesök. Arbetet omfattar såväl fysiska besök som digitala kontakter och sker på plats på vårdcentralen. Du arbetar i nära samverkan med kollegor och deltar i våra återkommande teamronder och läkarmöten.
I uppdraget ingår handledning av ST-läkare samt aktiv medverkan i verksamhetens kvalitets- och utvecklingsarbete. För dig som har särskilt intresse finns möjlighet att över tid ta ansvar inom specifika medicinska områden. Hemsjukvård kan ingå vid intresse men är inte ett krav.
Vi erbjuder dig
Tillsvidareanställning med kollektivavtal (6 månaders provanställning)
Möjlighet till vidareutbildning, internt och externt
Inflytande och delaktighet i verksamheten
Friskvårdsbidrag
Gemensam frukost varje vecka
En dynamisk arbetsplats med korta beslutsvägar och tydliga mål där kvalitet alltid prioriteras
Arbetsplats i anslutning till Väsby centrum med närhet till pendeltåg och goda kommunikationer
Om dig
Skallkrav:
Specialist i allmänmedicin
Erfarenhet från svensk primärvård
God svenska i tal och skrift
B-körkort
Förmåga att handleda ST-läkare
Bekväm med digitala arbetssätt
Meriterande:
Intresse för hemsjukvård
Engagemang i kvalitets- och förbättringsarbete
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll, arbetar evidensbaserat och värdesätter samarbete i ett multiprofessionellt team.
Ansök idag och forma framtidens primärvård i Väsby!
Publicerat: 2026-06-15
Sista dag att ansöka är 2026-08-15
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7285552-2065292". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), https://jobba.capio.se
Dragonvägen 92 (visa karta
)
194 70 UPPLANDS VÄSBY Arbetsplats
Capio Jobbnummer
9973931