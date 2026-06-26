Specialist i allmänmedicin till Capio Vårdcentral Vålberg
Capio Sverige AB / Läkarjobb / Karlstad Visa alla läkarjobb i Karlstad
2026-06-26
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-26Om företaget
Endast 23 kilometer från Karlstad hittar du Capio Vårdcentral Vålberg. Hos oss värdesätter vi teamarbete där vi tillsammans skapar en god arbetsmiljö och levererar primärvård i toppklass. Vi jobbar aktivt med att förbättra den medicinska kvaliteten, rutiner och arbetssätt vilket har givit resultat och nu fokuseras arbetet på arbetsmiljö och innovation. Vi lägger stor vikt och stolthet i vår tillgänglighet mot patienterna.
Vårdcentralen har ca 6550 listade patienter och har fasta läkare, både allmänspecialister och ST-läkare. I Grums har Capio även en fysioterapi-mottagning med gemensam chef.
På vårdcentralen jobbar idag våra läkare Marie Kjellmark, Johanna Glennert, Adrian Hammar Clausen, Viggo Anthonisen, Viktor Einarsson och Ali Shaban.
Vi har återkommande utbildningsansvar för regionens AT-läkare och läkarstudenter från Örebro Universitet.
Din roll
Som specialist i allmänmedicin hos oss blir du tilldelad egna datum att ansvara för. I vardagen har du tillgång till Tandem Health, AI, för dokumentering och skapandet av text. Du kommer också läras upp i vårt system för hantering av dina patienter med olika kroniska diagnoser, något som ger dig en mycket bra arbetsmiljö och kontroll. Du kommer ha stor möjlighet att anpassa ditt schema och vardag. Möjlighet till distansarbete finns.
Du är en viktig del av verksamhetens utveckling och är med och driver mottagningens arbete framåt. Vi har ett starkt fokus på kvalitet och uppföljning av kvalitetsmål är därför en del av det löpande arbetet. Vi har högt i tak för konsultation kollegor sinsemellan och eftersträvar att ha våra dörrar öppna för kontinuerlig handledning i vardagen.
Majoriteten av dagarna har vi fysioterapeut på plats för att hjälpa till med bedömning, utredning och behandling av dina patienter.
Vi erbjuder dig
Tillsvidareanställning. Vår organisation bygger på den lokala enhetens självstyre med engagemang och delaktighet från medarbetare vilket leder till korta beslutsvägar. Det är en självklarhet att du får gå på nätverksträffar och relevanta utbildningar.
Dessutom erbjuder vi:
Konkurrenskraftig lön
Kollektivavtal
Närvarande chef
Kompetensutveckling
Friskvårdsbidrag
Utvecklingsdag med VC/Fysio två gånger per år
Julbord och sommarfest
Frukost varje fredag
Om dig
Du är specialist i allmänmedicin och vill, tillsammans med oss, arbeta för en god vård av hög kvalitet. Att bidra till verksamhetens utveckling ser du som en naturlig del av ditt arbete och du har lätt för att skapa bra möten med både patienter, arbetskamrater och samverkansparter. Du skall kunna kommunicera på ett tydligt sätt. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och förväntar oss att du är en person som bidrar med engagemang och arbetsglädje.
Inför tillsvidareanställningar tillämpar vi alltid först sex månaders provanställning.
Intervjuer sker löpande.
Du är varmt välkommen att skicka in din ansökan, även om du bara är nyfiken!
Marcus Jangsjö Verksamhetschef Capio VC Vålberg och Capio Fysioterapi Grums 0721 - 98 74 30 marcus.jangsjo@capio.se
Sista dag att ansöka är 2026-07-26
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7978314-2073322". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), https://jobba.capio.se
Brattgårdsgatan 36 (visa karta
)
664 52 VÅLBERG Arbetsplats
Capio Jobbnummer
9981122