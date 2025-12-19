Specialist i allmänmedicin till Capio Vårdcentral Kista
Capio Sverige AB / Läkarjobb / Stockholm Visa alla läkarjobb i Stockholm
2025-12-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Capio Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Capio Vårdcentral Kista söker en specialist i allmänmedicin till en tillsvidaretjänst på heltid. Här blir du en del av en modern och kvalitetsdriven primärvård med engagerade kollegor, teambaserat arbetssätt och goda möjligheter att påverka utvecklingen av primärvården i Kista.Publiceringsdatum2025-12-19Om företaget
Välkommen till Capio Vårdcentral Kista, centralt placerad i ljusa och fräscha lokaler bara ett stenkast från Kista Galleria. Kommunikationerna hit är mycket goda med både tunnelbana och buss samt promenadavstånd till restauranger och butiker. Här arbetar ett engagerat och positivt team som tillsammans tar hand om våra cirka 5800 listade patienter.
Vi erbjuder en arbetsmiljö med fokus på kvalitet, tillgänglighet och delaktighet. Hos oss råder ett öppet och tillitsfullt klimat där du kan bidra till och påverka verksamhetens utveckling.
Din roll
Som specialist i allmänmedicin hos oss får du en omväxlande och givande vardag. Ditt uppdrag omfattar både utredning och behandling av patienter på mottagningen samt ett aktivt deltagande i vårt strukturerade kvalitetsarbete. Handledning av AT- och ST-läkare är också en viktig del av rollen. På Capio Vårdcentral Kista arbetar vi teambaserat och du får möjlighet att dela med dig av din kompetens samtidigt som du själv utvecklas i din yrkesroll.
Vi erbjuder digHos oss blir du en del av ett inkluderande och engagerat arbetslag där vi lär av varandra och tillsammans utvecklar primärvården. Vi har roligt ihop och stöttar varandra i vardagen.
Tillsvidareanställning med kollektivavtal
Engagerad medicinskt ansvarig läkare
Kompetensutveckling, internt och externt
Friskvårdsbidrag
Gemensam frukost en gång i veckan
Om dig
Vi söker dig som är specialist i allmänmedicin och som vill bidra med nyfikenhet, engagemang och vilja att utveckla både din egen och verksamhetens vardag.
Vill du vara med och forma framtidens primärvård i Kista? Hör av dig - vi berättar gärna mer.
Sista ansökningsdag 2026-02-01 Vi undanber oss vänligt men bestämt all kontakt med bemannings och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), http://www.capio.se Arbetsplats
Capio Kontakt
Rekryteringsteamet på Capio rekrytering@capio.se Jobbnummer
9658019