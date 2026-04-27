Specialist i allmänmedicin till Capio Vårdcentral Hagsätra
2026-04-27
Publiceringsdatum2026-04-27Om företaget
Capio Vårdcentral Hagsätra ger dig möjlighet att arbeta i en dynamisk och trygg miljö som präglas av utveckling och arbetsglädje. Vår vårdcentral har en familjär och prestigelös kultur där alla röster blir hörda och vi hjälper varandra i det dagliga arbetet. Tillsammans skapar vi ett engagerat, inkluderande och tryggt arbetsklimat där alla känner sig delaktiga och värderar en god balans mellan arbete och fritid.
Vi har modern utrustning för att upprätthålla en bred medicinsk kompetens och möjliggöra kontinuerligt lärande, särskilt för våra utbildningsläkare.
Vi har nyligen påbörjat vår digitaliseringsresa, vilket vi upplever gynnar både patienter och medarbetare. Det innebär bland annat att vi kombinerar fysiska besök med chatt- och videomöten för att skapa en mer flexibel och tillgänglig vård.
Vårdcentralen är centralt belägen i Hagsätra centrum med närhet till tunnelbana och andra kommunikationer.
Din roll
Som specialistläkare i allmänmedicin hos oss arbetar du i en trygg och utvecklande miljö. Du arbetar patientnära med din egen patientlista, där hemsjukvård och vid behov hembesök inom gångavstånd i närområdet ingår. Vår målsättning är att varje allmänspecialist har ansvar för cirka 1100 patienter.
Du blir en del av ett erfaret team där vi har ett öppet samarbete, stöttar varandra i det dagliga arbetet och har ett prestigelöst förhållningssätt. Vårt arbetssätt präglas av tydlig struktur, kontinuitet och patientfokus för att kunna erbjuda bästa möjliga vård. Genom ditt engagemang för kvalitetsarbete bidrar du även till verksamhetens fortsatta utveckling.
Dokumentation sker i journalsystemet TakeCare. För att underlätta det administrativa arbetet och ge mer tid för patientkontakt använder vi Tandem, en inlyssningsfunktion som effektiviserar journalföringen.
Om dig
Vi söker dig som är specialistläkare i allmänmedicin och som trivs i en verksamhet där samarbete, ansvar och engagemang är en naturlig del av vardagen.
Som person är du trygg i din yrkesroll, kommunikativ och har ett genuint intresse för både patientnära arbete och verksamhetsutveckling. Du bidrar aktivt till ett gott arbetsklimat och uppskattar att arbeta i team där alla hjälps åt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, där samarbetsförmåga och ett gott bemötande är viktiga egenskaper.
Meriterande
Har en god förmåga att skapa trygghet och kontinuitet för patienter
Trivs med självständigt arbete men också i nära teamarbete
Bidrar med engagemang, professionalism och ett varmt bemötande
Vi erbjuder
Hos oss får du arbeta i en stabil och inkluderande arbetsmiljö med ett närvarande ledarskap och kollegor som bryr sig om både varandra och verksamheten.
En stabil och välfungerande vårdcentral med engagerade kollegor
Goda möjligheter att påverka arbetsinnehåll, ditt schema och patientflöde
En arbetsplats med familjär stämning och stark teamkänsla
Nätverk och erfarenhetsutbyte inom allmänmedicin
Möjlighet att påverka och utveckla arbetssätt för verksamheten
Goda förutsättningar för kompetensutveckling
Patient-fri halvdag för administration som vi ser gynnar verksamheten på flera sättSå ansöker du
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
I samband med anställning kan bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret komma att begäras.
Varmt Välkommen med din ansökan!
Inför tillsvidareanställningar tillämpar vi alltid först sex månaders provanställning.
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
