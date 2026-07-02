Specialist i allmänmedicin till Capio vårdcentral Broby & Borrby
Capio Sverige AB / Läkarjobb / Östra Göinge Visa alla läkarjobb i Östra Göinge
2026-07-02
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Capio Sverige AB i Östra Göinge
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-02Om företaget
Välkommen till Capio Vårdcentral Broby och Borrby – två mindre vårdcentraler med stort hjärta, nära samarbete och hög teamkänsla.
Hos oss arbetar engagerade team med cirka 20 medarbetare på respektive vårdcentral tillsammans för att ge trygg och tillgänglig vård till våra listade patienter. Verksamheterna präglas av närhet, delaktighet och ett arbetsklimat där vi hjälps åt och arbetar tätt tillsammans över professionsgränserna.
Både Broby och Borrby erbjuder möjligheten att arbeta nära patienterna och med hela bredden inom primärvården. Samtidigt skiljer sig miljöerna åt lite – Broby med närhet till skog och natur i norra Skåne och Borrby mitt i natursköna Österlen. Oavsett vilken verksamhet som passar dig bäst får du en arbetsplats där du kan kombinera ett meningsfullt arbete med livskvalitet.
I Borrby väntar dessutom nya moderna lokaler under kommande år, vilket ger möjlighet att vara med och utveckla framtidens vårdcentral tillsammans med kollegorna där.
Det som många uppskattar hos oss är känslan av att verkligen få vara en del av verksamheten. Beslutsvägarna är korta, ledarskapet närvarande och det finns stor möjlighet att påverka både arbetssätt och vardag. Vi tror på frihet under ansvar och vill skapa en arbetsmiljö där människor både utvecklas och trivs.
Söker du tillsammans med en kollega, partner eller vän? Perfekt! Vi söker flera specialistläkare och välkomnar gärna ansökningar från er som vill fortsätta arbeta tillsammans.
Din roll
Vi söker dig som är specialist i allmänmedicin och som vill arbeta brett inom primärvården i en verksamhet där patientfokus, kontinuitet och teamarbete står i centrum.
Hos oss får du möjlighet att arbeta med hela bredden inom allmänmedicin och bygga långsiktiga relationer med dina patienter. Rollen präglas av glesbygdsmedicin där du får följa patienter över tid och arbeta med både akuta och kroniska tillstånd i nära samarbete med andra professioner. Det ger en varierad och stimulerande vardag där du verkligen får använda hela din kompetens.
Vi arbetar teambaserat tillsammans med bland annat sjuksköterskor, undersköterskor, rehabkoordinator, fysioterapeut, arbetsterapeut och psykosocial resurs. Genom gemensamma ronder, sambedömningar och nära samarbete hjälps vi åt att skapa ett helhetsperspektiv kring patienten och ett tryggt stöd även i komplexa ärenden.
För dig som vill utveckla särskilda intresseområden finns även möjlighet att arbeta med exempelvis BVC, hemsjukvård, handledning av ST-läkare eller studenter, verksamhetsutveckling eller MAL-uppdrag.
Dokumentation sker i journalsystemet PMO och vi använder AI-verktyget Tandem som stöd i administrationen.
Vi vill gärna veta – hur vill du ha det? Tillsammans försöker vi skapa en arbetsvardag som fungerar både för verksamheten och för dig. Det finns möjlighet att påverka schemat och arbeta hemifrån vissa dagar
Vi erbjuder dig
Hos oss får du mer än bara ett jobb – du får en arbetsplats där du har möjlighet att påverka, utvecklas och känna dig delaktig.
Vi erbjuder en varm och inkluderande arbetsmiljö där det är nära till skratt, stöd och kollegial hjälp i vardagen. Samtidigt finns tryggheten i att vara en del av Capio, med tillgång till nätverk, erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling både internt och externt.
Vi erbjuder konkurrenskraftiga löner och möjlighet till glesbygdstillägg för dessa båda verksamheter.
Om dig
Vi söker dig som är specialist i allmänmedicin med svensk läkarlegitimation och som vill arbeta långsiktigt inom primärvården.
Du är trygg i dina medicinska bedömningar och trivs i en vardag där arbetet varierar. Samarbete faller sig naturligt för dig och du uppskattar att arbeta nära både kollegor och patienter. Samtidigt har du förmågan att arbeta självständigt, prioritera och fatta beslut även när tempot växlar.
Vi tror också att du är en person som bidrar till en god stämning på arbetsplatsen och som uppskattar att vara en del av ett team där man hjälper varandra.
Erfarenhet av arbete på vårdcentral, BVC, hemsjukvård eller handledning är meriterande men inget krav.Så ansöker du
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så vänta inte med din ansökan.
I samband med anställning kan bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret komma att begäras.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7806281-2082147". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), https://jobba.capio.se
Snapphanegatan 1 (visa karta
)
289 92 BROBY Arbetsplats
Capio Jobbnummer
9988952