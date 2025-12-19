Specialist i allmänmedicin till Capio Vårdcentral Badhotellet
Capio Sverige AB / Läkarjobb / Södertälje Visa alla läkarjobb i Södertälje
2025-12-19
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Capio Sverige AB i Södertälje
, Nykvarn
, Botkyrka
, Huddinge
, Gnesta
eller i hela Sverige
Om oss - Capio Vårdcentral Badhotellet
Välkommen till Capio Vårdcentral Badhotellet - din arbetsplats mitt i centrala Södertälje. Här erbjuder vi en modern och välorganiserad vårdcentral där tydliga rutiner, engagerat ledarskap och kontinuerliga utvecklingsmöjligheter är en självklar del av vardagen.
Hos oss är alla yrkesgrupper och medarbetare värdefulla och centrala för verksamheten. Du blir en viktig del av teamet och får goda möjligheter att påverka och förbättra vården för våra patienter.
Vår verksamhet präglas av ett aktivt kvalitetsarbete där arbetssätt och rutiner ständigt utvärderas, utifrån våra patienters behov och önskemål.
På Capio Vårdcentral Badhotellet bedriver vi flera olika specialistmottagningar, bland annat inom osteoporos, diabetes, hypertoni samt astma/KOL. Detta ger dig möjligheten att arbeta med varierande patientgrupper och fördjupa dina kunskaper inom olika medicinska områden.
Vi söker dig som vill bli en del av vårt engagerade team, bidra till den lokala vårdutvecklingen och skapa goda förutsättningar för både patienter och medarbetare.
ArbetsuppgifterSom specialist i allmänmedicin hos oss kommer du att arbeta med både akuta och planerade mottagningsbesök, med det breda allmänläkaruppdraget som grund. Vi är dessutom en utbildningsenhet, och handledning av AT- och ST-läkare ingår som en naturlig del av tjänsten. Arbetet är varierande och självständigt - du möter patienter i alla åldersgrupper. På mottagningen arbetar vi i team för att ta tillvara på olika yrkesgruppers kompetens och skapa ett smidigt och effektivt omhändertagande för våra patienter.
KvalifikationerLegitimerad läkare med specialistkompetens i allmänmedicin, med intresse för arbete inom primärvård.
Vi erbjuder digEtt närvarande ledarskap och tätt samarbete med övriga Capio-vårdcentraler, främst i Södertälje.
Kollektivavtal
Närvarande chef
Kompetensutveckling, både internt och externt
Friskvårdsbidrag
Frukost varje onsdag
En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
Om dig
Vi söker dig som är specialist i allmänmedicin. Som person uppvisar du ett prestigelöst förhållningssätt och möter såväl patienter som kollegor med respekt. Du kombinerar ett självständigt arbetssätt med en god samarbetsförmåga och har ett tydligt fokus på patientens behov samt en strävan efter hög kvalitet i det dagliga arbetet. Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
I urvalsprocessen fäster vi stor vikt vid personlig lämplighet.
Känner du igen dig i denna beskrivning och finner tjänsten intressant? Välkommen att skicka in din ansökan - vi ser fram emot att höra mer om dig!
AnsökanIntervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Annonsen kan därför tas bort tidigare än planerat, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag.
I samband med anställning utför vi en bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), http://www.capio.se Arbetsplats
Capio Kontakt
Jenny Lindgren jenny.lindgren3@capio.se +46709307953 Jobbnummer
9654752