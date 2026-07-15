Specialist i allmänmedicin till Bemanningscentrum Norra
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Vill du ha en mer flexibel roll där du får använda din kompetens som allmänspecialist på flera mottagningar – och samtidigt bidra till att stärka primärvården i norra Stockholm?
Vi startar nu upp Bemanningscentrum Norra, en intern bemanningslösning där erfarna allmänspecialister får möjlighet att arbeta i en konsultliknande roll inom organisationen initialt i det norra distriktet. Uppdraget innebär att du stöttar olika vårdcentraler vid behov, exempelvis vid tillfälliga bemanningsutmaningar, utvecklingsinsatser eller perioder med hög belastning.
Detta är en roll för dig som trivs med variation, snabbt kan sätta dig in i nya miljöer och uppskattar att bidra där behovet är som störst. Samtidigt blir du en viktig del i att skapa stabilitet och kontinuitet i verksamheterna.
Som läkare i Bemanningscentrum Norra erbjuds du en flexibel arbetssituation där din kompetens tas tillvara brett. Din flexibilitet och ditt konsultativa arbetssätt värderas högt och kompenseras också i uppdragets utformning.
Vi söker dig som är specialist i allmänmedicin, har god klinisk bredd och uppskattar ett arbete där samarbete, problemlösning och professionalitet står i centrum.Publiceringsdatum2026-07-15Om företaget
Vi är vårdcentralerna i norra distriktet, mottagningar som ligger norr om Stockholms innerstad och tillsammans utgör en viktig del av primärvården i regionen. Nu startar vi upp Bemanningscentrum Norra, en intern bemanningslösning som ska stärka verksamheterna och skapa bättre förutsättningar när behov uppstår.
Verksamheten befinner sig i en uppstartsfas och formas tillsammans med de läkare som ansluter tidigt. Vår ambition är att på sikt bygga en egen gemenskap inom Bemanningscentrum där kollegor som trivs i en mer konsultativ roll kan arbeta nära varandra, dela erfarenheter och bidra till utvecklingen av primärvården i norra distriktet.
Som läkare hos oss kommer du att arbeta på olika enheter i distriktet, där din kompetens behövs för stunden. Arbetet innebär variation, möjlighet att bidra i flera verksamheter och en viktig roll i att skapa stabilitet och kvalitet i vården.
Vi erbjuder:
Hos oss får du det bästa av två världar – variationen och friheten som ofta förknippas med konsultuppdrag, kombinerat med tryggheten i en tillsvidareanställning inom regional verksamhet. Du får möjlighet att arbeta på flera enheter, möta olika team och bidra där din kompetens gör störst nytta, samtidigt som du har stabila anställningsvillkor och en långsiktig organisatorisk tillhörighet.Om tjänsten
Hos oss erbjuds du ett varierat arbete inom det allmänmedicinska området. Du kommer få ta hand om patienter i alla åldrar genom akut och planerad patientmottagning såväl digitalt som fysiskt. Du kommer att handleda yngre kollegor och det finns möjlighet till att delta i verksamhetsutveckling av t.ex specialistmottagningar och/eller hemsjukvård.
Om dig:
Vi söker dig som är legitimerad läkare med specialistkompetens i allmänmedicin samt har behörighet att verka inom svensk sjukvård. Du kan vara nyfärdig som specialist eller ha lång erfarenhet, det viktiga för oss är att du vill vara med att driva vår verksamhet framåt.
Du har ett professionellt arbetssätt och ser ett gott bemötande mot kollegor såväl som patienter som en självklarhet. Vidare tror vi att du är kvalitetsmedveten samt lyhörd för verksamhetens behov. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och vi värdesätter personliga egenskaper så som god samarbetsförmåga, konstruktivitet och flexibilitet. B-körkort erfordras.
Övrig information:
Vid önskemål om deltid kan sysselsättningsgraden diskuteras.
Provanställningen kan komma att tillämpas.
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningar och kan komma att kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
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104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Primärvård, Danderyds vårdcentral Kontakt
Tf, enhetschef Bemanningscentrum Norra
Elnaz Abedi elnaz.abedi@regionstockholm.se 0760069969 Jobbnummer
10003419