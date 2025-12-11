Specialist I allmänmedicin till Banérgatans Husläkarmottagning AB
Banérgatans husläkarmottagning AB / Läkarjobb / Stockholm Visa alla läkarjobb i Stockholm
2025-12-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Banérgatans husläkarmottagning AB i Stockholm
Specialist i allmänmedicin till trivsam och uppskattad vårdcentral.
Vi söker dig som vill bli en del av vårt team på en mindre, personlig och välfungerande vårdcentral mitt på Östermalm.
Hos oss får du arbeta i en stabil och sammansvetsad arbetsgrupp med korta beslutsvägar och ett stort engagemang för patienterna. Vi är en omtyckt vårdcentral som arbetar aktivt med att skapa en trygg och tillgänglig vård för våra patienter.
Vi erbjuder:
En varierad tjänst med mottagningsarbete och goda möjligheter att påverka arbetets utformning. Nära samarbete med våra sjuksköterskor. En arbetsplats med fokus på kvalitet, arbetsmiljö och teamkänsla. Låg personalomsättning. Möjlighet till fortbildning och professionell utveckling.
Vi söker dig som:
Är specialist i allmänmedicin. Har ett gott bemötande och värnar om långsiktiga patientrelationer. Trivs i mindre sammanhang där din kompetens gör skillnad. Tycker om att arbeta i team och är engagerad i utvecklings-arbete. Vill arbeta 100 - 50%.Publiceringsdatum2025-12-11Om företaget
Vår vårdcentral är en mindre mottagning centralt belägen på Östermalm i Stockholm. Vi värnar vår goda arbetsmiljö och det förtroende vi byggt upp hos våra patienter.
Varmt välkommen med din ansökan."
Odutola Osho
Verksamhestchef/Specialist i allmänmedicin
Banérgatans Husläkarmottagning AB
Banérgatan 59 115 53 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: jobbbanerhlm@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Banérgatans Husläkarmottagning AB
(org.nr 556245-6979)
Banérgatan 59 (visa karta
)
115 53 STOCKHOLM Jobbnummer
9640363