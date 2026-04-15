Specialist i Allmänmedicin till Backe Hälsocentral
Backe hälsocentral är en mindre enhet med cirka 1 200 listade patienter, vilket ger goda förutsättningar för långsiktiga patienterelationer, kontinuitet och medicinsk kvalitet.
Läkargruppen är under uppbyggnad, vilket innebär att du får stor möjlighet att sätta din prägel på arbetssätt, prioriteringar och utveckling. Samtidigt finns tillgång till läkarkollegor vid Strömsunds hälsocentral, där även närvårdsavdelningen NÄVA är lokaliserad.
Som specialist i allmänmedicin har du ett brett och omväxlande uppdrag, med möjlighet att arbeta nära både patienter och team.
Hos oss möter du en arbetsplats som präglas av:
* Samarbete över professionsgränser
* Delaktighet och tillit
* Respekt för medicinsk kompetens och omdöme
* Vi tar tillvara både erfarenhet och engagemang och tror på ett ledarskap där läkare ges utrymme att påverka och utveckla verksamheten. Här finns kollegor med både bredd och spets, och en vilja att arbeta tillsammans.
Primärvården i Region Jämtland Härjedalen är en del av Division Nära Vård, där primärvård, ambulanssjukvård, psykiatri och folktandvård samverkar. Det ger goda förutsättningar för sammanhållen vård, korta beslutsvägar och professionell dialog mellan verksamheter.
Sedan 2022 är primärvård och ambulanssjukvård integrerade - ett viktigt steg i arbetet med god och nära vård, där patientens behov styr vårdens organisering.
Arbetsuppgifter
Som distriktsläkare hos oss arbetar du brett inom primärvården med att bedöma, utreda, behandla och ge råd till patienter med varierande symtom och medicinska frågeställningar. Uppdraget omfattar såväl akuta som planerade patientkontakter och präglas av ett helhetsperspektiv på patientens behov.
Arbetet innefattar även hälsofrämjande och förebyggande insatser, individuellt och i grupp, samt nära samarbete med övriga professioner på hälsocentralen. Uppdrag inom barnavårdscentral (BVC) och medicinskt ansvar gentemot särskilt boende kommer ingå.
Du arbetar evidensbaserat och använder varierade arbetsformer, inklusive individuella patientmötet, gruppverksamhet och digitala kontakter via internet, med målet att erbjuda en tillgänglig, god och nära vård
Arbetsvillkoren är utformade för att vara hållbara över tid. Jour- och beredskapstjänstgöring ingår cirka en gång per månad och förläggs till Strömsunds hälsocentral. Det finns möjlighet till distansarbete för administrativa delar och en flexibilitet i schemaläggningen som kan anpassas efter verksamhetens behov och din livssituation. Ambitionen är tydlig: detta ska vara ett arbete som går att bära under många år.
För dig som har lång erfarenhet och ett intresse för att bidra bortom det kliniska finns goda möjligheter att ta ett större ansvar. Det kan handla om handledning av ST-läkare, medicinskt ledningsansvar.
Parallellt pågår ett långsiktigt utvecklingsarbete kring glesbygdsvård i Strömsunds kommun, som nu är under formalisering och planeras sträcka sig över flera år. Här finns utrymme för strategiskt tänkande och professionsnära utveckling där din erfarenhet verkligen kan göra skillnad.Kvalifikationer
Har svensk legitimation och är specialistläkare i allmänmedicin och då vi arbetar i glesbygd är körkort bra att ha. Dina personliga egenskaper
Vi arbetar med god och nära vård och du är en som vill fortsätta vårt arbete att vara en välkomnande hälsocentral för både patienter, samarbetspartners och kollegor. Du är handlingskraftig och vill driva utveckling och förändring och du är självklart pålitlig.
Varaktighet: Tillsvidare.
Livet utanför arbetet är för många en avgörande faktor i det här skedet av karriären. Backe erbjuder ett lugn som är svårt att hitta i större sammanhang. Här finns nära till jakt, fiske, längdskidåkning och folktomma fjäll, korta vardagsavstånd och låg stress. Samtidigt finns närhet till Strömsund, Junsele, Ramsele och Hoting, och möjlighet till längre pendling mot både Östersund och Umeå.
Detta är en tjänst för dig som är trygg i din specialistroll, som värdesätter kontinuitet, helhet och professionell autonomi och som ser glesbygdens förutsättningar som en möjlighet snarare än en begränsning. Backe hälsocentral erbjuder ett sammanhang där din erfarenhet inte bara efterfrågas, utan behövs.
Backe hälsocentral för dig som vill arbeta med hela din erfarenhet och få utrymme att använda den. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-01 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Persr/108/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214), https://www.regionjh.se/halsa--vard/sa-utvecklar-vi-varden/vardens-utveckling-i-jamtland-harjedalen
Lasarettsvägen 20 (visa karta
)
883 72 BACKE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Backe hälsocentral Kontakt
Enhetschef Backe Hälsocentral
Niklas Almroth niklas.almroth@regionjh.se 0730737212
