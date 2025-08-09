Specialist i Allmänmedicin till Amadeuskliniken i Söndrum/Frösakull
Varmt välkommen till oss på Amadeuskliniken Söndrum/Frösakull! Vi är kliniken med det stora hjärtat.
Hos oss kommer du till en engagerad personalgrupp på ca 36 medarbetare, som tillsammans bidrar till en trivsam och familjär arbetsplats.
Vill du bli en del av vårt härliga team? Då ser vi fram emot att lära känna dig!
Vad erbjuder vi?
- Vi är en väl fungerande vårdcentral med fasta läkare och olika specialistmottagningar.
- Hos oss erbjuder vi goda villkor.
- Vår mottagning i Söndrum är belägen ca 4 km från Halmstads centrum och vår filial i Frösakull ligger ett stenkast från Tylösand.
- Verksamheten har ca 10 300 listade patienter.
Arbetet som allmänläkare på vår mottagning innebär utredning och behandling av patienter. Vi arbetar systematiskt och strukturerat med strävan om att alltid erbjuda våra patienter den bästa vården. Besöken kan vara planerade såväl som akuta.
I rollen kan även handledning av läkarstudenter och AT-/ST-läkare komma att ingå då en viktig del av vårt uppdrag är att utbilda morgondagens vårdpersonal. Hos oss kommer du att arbeta i nära samarbete med samtliga professioner på mottagningen och du kommer att vara en viktig del i det fortlöpande förbättringsarbetet och utvecklingen av verksamheten.
Vi är ett gäng som har nära till skratt och uppskattar att ha kul på jobbet, vi är ett sammansvetsat gäng och sätter stor vikt vid gemenskap.
Tillsammans skapar vi en god och nära vård som formas av ett personligt engagemang och god service.
Läs mer om oss på verksamheten påhttps://primavard.se/amadeuskliniken-soendrum https://primavard.se/amadeuskliniken-froesakull
Vem söker vi?
- Vi söker dig som är utbildad specialist i allmänmedicin och som har erfarenhet av arbete inom primärvården.
- Du är trygg i din yrkesroll och har förmågan att se verksamheten ur ett helhetsperspektiv med både patienten och mottagningen i fokus.
- Du är stabil, flexibel och anpassningsbar till olika situationer samt har lätt för att samarbeta.
- Du behöver ha en god kommunikationsförmåga i syfte att skapa goda relationer med patienter såväl som kollegor. Som person är du lyhörd för våra patienters behov och ditt bemötande är professionellt och ödmjukt.
- Det är meriterande om du har erfarenhet och/eller intresse för handledning av AT- och ST-läkare.
Anställning och ansökan:
Intervjuer sker fortlöpande under rekryteringstiden, så ansök gärna redan idag. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Nyfiken på att höra mer om oss och uppleva vår goa atmosfär? Hör då av dig till mig Monika Ekström som är Verksamhetschef så bokar vi in ett möte på vårdcentralen. Du når mig på mail monika.ekstrom@amadeuskliniken.se
alternativt telefonnummer 0703-548264.
Vi ser verkligen fram emot din ansökan!
Mottagning
Vi erbjuder dig och din familj lättillgänglig hälso- och sjukvård av hög kvalitet. Oavsett vilken fas i livet du befinner dig i, om du upplever små eller stora besvär så är du välkommen till oss. Vi hjälper dig snabbt vidare till just den kompetens som du behöver för att återvinna och behålla din hälsa och fortsätta livet i balans. Vi arbetar för korta väntetider till kliniken och det är för oss självklart att du skall känna dig nöjd med ditt besök hos oss på Amadeuskliniken.Publiceringsdatum2025-08-09Om företaget
Prima Vårds filosofi bygger på det lokala engagemanget och att den bästa kvalitetsutvecklingen sker genom lokalt engagemang. Prima Vård är ett familjegrundat vårdbolag med verksamhet inom primärvård, barn-och kvinnosjukvård, psykiatri samt företagshälsovård. I bolaget ingår omkring 100 lokala vårdenheter med stor bredd.
Intresserad om att läsa mer om Prima Vård? Slå oss gärna en signal eller besök gärna vår hemsida:https://primavard.se/om-prima-vard Ersättning
Månadslön Så ansöker du
