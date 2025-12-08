Specialist i allmänmedicin sökes för vikariat på Djurö vårdcentral
Region Stockholm / Läkarjobb / Värmdö Visa alla läkarjobb i Värmdö
2025-12-08
, Vaxholm
, Tyresö
, Lidingö
, Stockholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Värmdö
, Vaxholm
, Tyresö
, Lidingö
, Stockholm
eller i hela Sverige
Välkommen till Djurö vårdcentral!
Vi är en liten, välfungerande vårdcentral med ca 4 600 listade patienter, belägen på Djurö Stockholms skärgård.
Vår verksamhet präglas av stor närvaro i närsamhället och god tillgänglighet. Vi har mottagning både på vårdcentralen och på våra läkarstationer på Möja, Sandhamn och Runmarö samt på så kallad bryggmottagning på läkarbåten på flera öar inom Värmdö kommun och även angränsande kommuner. Vi bedriver hemsjukvård på fastlandet och ute på öarna. På vårdcentralen arbetar tre specialistläkare, en ST-läkare, nio distriktssköterskor/ sjuksköterskor och fem undersköterskor. Arbetet bedrivs i moderna ljusa och trevliga lokaler. Vårdcentralen tillhör Värmdö primärvård dit även Gustavsbergs vårdcentral tillhör som vi samarbetar nära med. Vårt arbete präglas av evidensbaserade behandlingsmetoder, konstant utveckling och ständiga förbättringar. Vi är en liten arbetsgrupp och har ett nära och gott samarbete med varandra. I nationella patientenkäten 2025 fick Djurö vårdcentral högst betyg av alla vårdcentraler som drivs av regionen.
Vi söker nu en vikarie för en av våra specialister som ska vara föräldraledig. Arbetet utgörs av sedvanligt mottagningsarbete på vårdcentral men också av hemsjukvård och hembesöksverksamhet. .Eventuellt kan även viss ö-verksamhet bli aktuell.
Vi värdesätter en hälsosam livsstil och värnar om en god balans mellan arbete och privatliv. Du har möjlighet att till viss del påverka dina egna arbetstider genom flextid och därmed din egen arbetssituation när verksamheten så tillåter. Vi tillämpar flextid, har ett generöst friskvårdsbidrag på 5000 kr och erbjuder fri sjukvård.
Anställningsform:
Vikariat 2026-04-01 tom 2027-01-22. Heltid. Publiceringsdatum2025-12-08Kvalifikationer
• Legitimerad läkare med specialistkompetens i allmänmedicin. Erfarenhet från tidigare arbete på vårdcentral krävs.
• Körkort för personbil, behörighet B krävs.Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som är öppen som person, har stor flexibilitet, vana vid självständigt arbete kombinerat med stark känsla för teamarbete. Ett gott och respektfullt bemötande av patienter, närstående och kollegor samt förmåga att dela med sig av kunskap och information är av yttersta vikt.
Vi går löpande igenom ansökningar och kan komma att kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/7659". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Primärvård, Djurö vårdcentral Kontakt
Jacob Andersson Emad, verksamhetschef 0736566876 Jobbnummer
9634223