Specialist i allmänmedicin, Robertsfors HC, Primärvårdsområde Nord
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Primärvårdsområde Nord består av Ersboda, Mariehem, Sävar och Robertsfors hälsocentral. Hälsocentralerna kännetecknas av framåtanda, kompetent personal samt ett stort intresse för utveckling och förändringsarbete. Arbetsmiljön är ett prioriterat område.
På Robertsfors Hälsocentral möter du patienter i alla åldrar och följer dem genom hela livet. Vi har ett tätt samarbete mellan alla yrkeskategorier. Hos oss jobbar vi aktivt för en god arbetsmiljö och värdesätter ett gott samarbete. Då vi har 6 mil till närmsta sjukhus så innebär det att vi i vårt akuta team även ibland behöver handskas med akuta ärenden på hälsocentralen och vi jobbar aktivt med god och nära vård. Till hälsocentralen tillhör boenden och vi jobbar tätt med hemsjukvården. Till vårt förfogande har vi även ultraljud som vi kan använda som stöd i våra bedömningar.
Nu söker vi en specialist i allmänmedicin till vårt team! Varmt välkommen med din ansökan.Publiceringsdatum2026-03-23Arbetsuppgifter
Som specialistläkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
I kompetensen ingår att möta människor i alla åldrar med alla sorters hälsorelaterade problem samt att självständigt, eller i team bedöma och behandla dessa. Handledning av utbildningsläkare och läkarstuderande är en viktig del av arbetet. Jour- och bakjourstjänstgöring vid Primärvårdsjouren ingår. Du är en aktiv deltagare i läkargruppen och samverkar med övriga yrkesgrupper.
På Robertsfors hälsocentral arbetar vi delvis teambaserat samt arbetar aktivt med att förfina våra olika flöden. Du kommer att vara en viktig del i förbättringsarbete och utveckling av verksamheten. Vi erbjuder en god arbetsmiljö som du aktivt kan påverka, möjlighet till utveckling samt inflytande och delaktighet i verksamheten. Det finns även möjlighet till medicinskt ledningsansvar om intresset finns. Som specialistläkare i Robertsfors tillämpas zontillägg utöver grundlön.Kvalifikationer
För detta jobb behöver du vara legitimerad läkare och specialist i allmänmedicin. Vi ser gärna att du har erfarenhet av primärvård. Intresse för handledning av studenter och utbildningsläkare är också viktigt.
Du är en närvarande och positiv person som med expertkunskap och omsorg ser patienten och bidrar till en helhetssyn som gör vårdprocessen bättre och tryggare. Du tycker om att samarbeta och att finnas där för andra människor. Personliga egenskaper som värderas högt är pedagogiskt tänkande, förmåga till teamarbete, viljan att utvecklas samt flexibilitet. Du är trygg i din yrkesroll, gillar utmaningar och ser möjligheter snarare än hinder.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C302551". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222) Arbetsplats
Region Västerbotten, Primärvård Nord Umeå Kontakt
Avdelningschef
Erika Jonsson erika.e.jonsson@regionvasterbotten.se 070-582 85 69 Jobbnummer
9814078