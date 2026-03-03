Specialist i allmänmedicin på 50% till
2026-03-03
Vi söker en specialist i allmänmedicin på 50% till vårdcentralen i Skarpnäck, gärna äldre, erfaren, självständig kollega som vill fokusera på patientarbete. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Möjlighet till videokonsultationer på vårdcentralen finns, även om vi huvudsakligen arbetar i direkta patientmöten, då vi tror att det fysiska patientmötet ger en högre kvalitet på vården. Vårdcentralen i Skarpnäck är en stabil och välfungerande vårdcentral med 4 700 listade patienter som drivits sedan 2008. Vår litenhet gör att beslutsvägarna är korta och att förbättringar och förändringar inte dras i långbänk. Det är viktigt för oss att driva vård med hög kvalitet, god tillgänglighet, bra service och trevligt bemötande. Vi värnar om alla medarbetares arbetsmiljö och tycker att fortbildning är viktigt och har därför regelbunden utbildning förlagd på vårdcentralen med fokusering på det allmänmedicinska arbetet.
Vi har kollektivavtal och friskvårdsbidrag.
Verksamheten bedrivs mellan kl 8-17, vardagar.
Rekrytering kommer ske löpande.
Kontakt: Davood Eldeniz, verksamhetschef, specialist i allmänmedicin
Sista dag att ansöka är 2026-04-02
davood.eldeniz@gmail.com
