Specialist i allmänmedicin på 50% till

Vårdcentralen i Skarpnäck AB / Läkarjobb / Stockholm
2026-03-03


Visa alla läkarjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Vårdcentralen i Skarpnäck AB i Stockholm

Vi söker en specialist i allmänmedicin på 50% till vårdcentralen i Skarpnäck, gärna äldre, erfaren, självständig kollega som vill fokusera på patientarbete. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Möjlighet till videokonsultationer på vårdcentralen finns, även om vi huvudsakligen arbetar i direkta patientmöten, då vi tror att det fysiska patientmötet ger en högre kvalitet på vården. Vårdcentralen i Skarpnäck är en stabil och välfungerande vårdcentral med 4 700 listade patienter som drivits sedan 2008. Vår litenhet gör att beslutsvägarna är korta och att förbättringar och förändringar inte dras i långbänk. Det är viktigt för oss att driva vård med hög kvalitet, god tillgänglighet, bra service och trevligt bemötande. Vi värnar om alla medarbetares arbetsmiljö och tycker att fortbildning är viktigt och har därför regelbunden utbildning förlagd på vårdcentralen med fokusering på det allmänmedicinska arbetet.
Vi har kollektivavtal och friskvårdsbidrag.
Verksamheten bedrivs mellan kl 8-17, vardagar.
Rekrytering kommer ske löpande.
Kontakt: Davood Eldeniz, verksamhetschef, specialist i allmänmedicin
Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02
davood.eldeniz@gmail.com
E-post: davood.eldeniz@gmail.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Vårdcentralen i Skarpnäck AB (org.nr 556742-9856)
Skarpnäcks Torg 7 (visa karta)
128 33  SKARPNÄCK

Kontakt
Davood Eldeniz
davood.eldeniz@gmail.com

Jobbnummer
9775454

Prenumerera på jobb från Vårdcentralen i Skarpnäck AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Vårdcentralen i Skarpnäck AB: