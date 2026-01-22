Specialist i allmänmedicin med intresse för kvalitetsarbete, Capio Väsby VC
Capio Sverige AB / Läkarjobb / Upplands Väsby Visa alla läkarjobb i Upplands Väsby
2026-01-22
Vill du bli en del av ett engagerat team som strävar efter att förbättra patienternas livskvalitet? Vi söker nu en specialist i allmänmedicin. Här arbetar vi tillsammans för att erbjuda en patientcentrerad vård där kvalitet alltid sätts i första rummet.Publiceringsdatum2026-01-22Om företaget
Vår vårdcentral ligger nära pendeltågstationen med tillgång till personalparkering, vilket gör det enkelt att ta sig till och från jobbet. Vi är 30 medarbetare som tar hand om 10 000 listade patienter och erbjuder även hemsjukvård för 100 patienter. Tillsammans med läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, psykologer och Reko arbetar vi för att säkerställa helhetsvård som möter varje patients unika behov.
Vi arbetar ständigt med att utveckla våra kunskaper och kompetenser för att kunna erbjuda den bästa möjliga vården. Genom vår kombination av digital och fysisk vård - en digifysisk vård - kan vi ge våra patienter en flexibel och effektiv vårdupplevelse.Arbetsuppgifter
Som specialist i allmänmedicin kommer du att:
Utreda och behandla patienter på mottagningen
Bidra till vårt kontinuerliga kvalitetsarbete
Handleda AT- och ST-läkare samt studenter
Vi erbjuder dig
Konkurrenskraftig lön baserat på din kompetens
Möjligheter till kompetensutveckling via Capio Academy och externa utbildningar
Inflytande och delaktighet i verksamheten
En god arbetsmiljö som du aktivt kan påverka
Flexibla arbetsförutsättningar
En dynamisk arbetsplats med korta beslutsvägar
Tydliga mål där kvalitet prioriteras
Närvarande chef och kollektivavtal
Friskvårdsbidrag och frukost varje fredag
En inkluderande arbetsplats där vi lär av, med och om varandra
Om dig
Vi söker dig som är
Utbildad specialist i allmänmedicin
Har erfarenhet inom svensk primärvård
Kunnig i svenska, både i tal och skrift (ytterligare språk är meriterande)
Teknisk och evidensbaserad i ditt arbetssätt
Professionell och lyhörd mot kollegor och patienter
Trygg i din yrkesroll och ser möjligheter snarare än hinder
Har B-körkort
Tjänsten inleds med en provanställning på sex månader, med möjlighet till tillsvidareanställning efter provanställningens slut.
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7097853-1803570". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), https://jobba.capio.se
Dragonvägen 92 (visa karta
)
194 70 UPPLANDS VÄSBY Arbetsplats
