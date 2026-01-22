Specialist i allmänmedicin med intresse för kvalitetsarbete, Capio Väsby VC

Capio Sverige AB / Läkarjobb / Upplands Väsby
2026-01-22


Vill du bli en del av ett engagerat team som strävar efter att förbättra patienternas livskvalitet? Vi söker nu en specialist i allmänmedicin. Här arbetar vi tillsammans för att erbjuda en patientcentrerad vård där kvalitet alltid sätts i första rummet.

Publiceringsdatum
2026-01-22

Om företaget
Vår vårdcentral ligger nära pendeltågstationen med tillgång till personalparkering, vilket gör det enkelt att ta sig till och från jobbet. Vi är 30 medarbetare som tar hand om 10 000 listade patienter och erbjuder även hemsjukvård för 100 patienter. Tillsammans med läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, psykologer och Reko arbetar vi för att säkerställa helhetsvård som möter varje patients unika behov.
Vi arbetar ständigt med att utveckla våra kunskaper och kompetenser för att kunna erbjuda den bästa möjliga vården. Genom vår kombination av digital och fysisk vård - en digifysisk vård - kan vi ge våra patienter en flexibel och effektiv vårdupplevelse.

Arbetsuppgifter
Som specialist i allmänmedicin kommer du att:

Utreda och behandla patienter på mottagningen

Bidra till vårt kontinuerliga kvalitetsarbete

Handleda AT- och ST-läkare samt studenter

Vi erbjuder dig
Konkurrenskraftig lön baserat på din kompetens

Möjligheter till kompetensutveckling via Capio Academy och externa utbildningar

Inflytande och delaktighet i verksamheten

En god arbetsmiljö som du aktivt kan påverka

Flexibla arbetsförutsättningar

En dynamisk arbetsplats med korta beslutsvägar

Tydliga mål där kvalitet prioriteras

Närvarande chef och kollektivavtal

Friskvårdsbidrag och frukost varje fredag

En inkluderande arbetsplats där vi lär av, med och om varandra

Om dig
Vi söker dig som är

Utbildad specialist i allmänmedicin

Har erfarenhet inom svensk primärvård

Kunnig i svenska, både i tal och skrift (ytterligare språk är meriterande)

Teknisk och evidensbaserad i ditt arbetssätt

Professionell och lyhörd mot kollegor och patienter

Trygg i din yrkesroll och ser möjligheter snarare än hinder

Har B-körkort

Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Tjänsten inleds med en provanställning på sex månader, med möjlighet till tillsvidareanställning efter provanställningens slut.
Sista dag att ansöka är 2026-02-28

Så ansöker du
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7097853-1803570".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Capio Sverige AB (org.nr 556062-5237), https://jobba.capio.se
Dragonvägen 92 (visa karta)
194 70  UPPLANDS VÄSBY

Arbetsplats
Capio

Jobbnummer
9699795

