Specialist i allmänmedicin Kvarnholmens hälsocentral
Region Kalmar län / Läkarjobb / Kalmar Visa alla läkarjobb i Kalmar
2025-10-01
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Kalmar län i Kalmar
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige
VI HAR BESTÄMT OSS!
Välkommen att arbeta efter modellen "en på 1100!"
På Kvarnholmens hälsocentral i Kalmar bemannar vi för en strävan mot ett lägre antal listade patienter per läkare för att klara god kontinuitet och god arbetsmiljö.
Det innebär att vi tar hand om våra patienter så länge de inte behöver sjukhusets resurser och vi arbetar med en välfungerande hemsjukvård. Vi arbetar med konceptet "Ring din doktor" för att stärka relationskontinuiteten och för de som behöver medicinsk hjälp samma dag har vi något vi kallar akutteam. Att arbeta med Kloka kliniska val är en självklarhet för oss.
Vill du vara med i Framtidens sjukvård med en god och nära vård?
Välkommen med din ansökan!
Om dig
Vi söker dig som är specialist i allmänmedicin. För oss är det viktigt att du är stabil och trygg, har ett professionellt förhållningssätt och ett bra bemötande. Du ska ha lätt för att samarbeta och kunna arbeta strukturerat och kvalitetsmedvetet. Patienterna ska känna sig väl omhändertagna när de träffar dig.
Rekryteringsprocessen sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Din framtida arbetsplats
Kvarnholmens Hälsocentral är en medelstor hälsocentral, med ca 7400 listade patienter, som ligger i centrala Kalmar med vacker utsikt mot kanalen. Vårt patientklientel är varierat och mångfacetterat. Förutom ett varierat mottagningsarbete finns det möjlighet till arbete med barnhälsovård och hemsjukvård. Vi har ett väl utvecklat samarbete med kommunsköterskorna och gör hembesök tillsammans.
På Kvarnholmens hälsocentral arbetar olika yrkeskategorier nära varandra och samarbetet mellan dessa är en självklar del i vårt patientarbete. Dina nya kollegor består av specialister i allmänmedicin, utbildningsläkare, distriktssjuksköterskor och sjuksköterskor med specialistmottagningar, undersköterskor, medicinska sekreterare, psykolog och kurator. Tillsammans och med lika värde skapar vi en god spiral på ett öppet, kunnigt och engagerat sätt.
Vi har en bra gemenskap, korta beslutsvägar och arbetar ständigt med att förbättra vår verksamhet så att den ska vara anpassad till våra patienters behov och fungera bra för oss som arbetar här. Arbetsmiljön är i fokus för våra patienters bästa, och stor hänsyn tas till medarbetarnas önskemål!
Vi har många studenter och utbildningsläkare på olika nivåer, varför handledning är en naturlig del i vår verksamhet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi är en del av Primärvårdsförvaltningen som erbjuder hälso- och sjukvård i hela Kalmar län. Vi finns både i större städer och på mindre orter. Tillsammans är vi cirka 900 medarbetare som jobbar med att främja hälsa i alla möten.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/705". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kalmar Län
(org.nr 232100-0073) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Primärvårdsförvaltningen Kontakt
Ann-Louise Elling, Verksamhetschef 010-3581397 Jobbnummer
9534536