Specialist i allmänmedicin Husläkarmottagningen Täby centrum
Prima Vård Sverige AB / Läkarjobb / Täby
2025-10-27
Delar du vår ambition att att ge god vård med fokus på kvalitét och patientnöjdhet.
Vi söker ytterligare en kollega till läkarteamet. Är du specialist i allmänmedicin som vill vara med och utveckla vårdcentralen tillsammans med övriga teamet.Vad erbjuder vi?
Trivsam arbetsgrupp där fokus i gruppen ligger på omtanke, samverkan och god sammanhållning. Hos oss kommer du att arbeta i nära våra andra läkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor, rehabkoordinator, och våran psykolog. Läkarteamet består av Specialister i Allmänmedicin, ST- läkare och AT läkare.
Vårdcentralen är belägen i nya fräscha lokaler mitt i Täby Centrum. I våra lokaler finns även Mama Mia (BVC, MVC) som vi har ett nära samarbete med inkl. gynmottagningPubliceringsdatum2025-10-27Dina arbetsuppgifter
Dina viktigaste uppgifter är att hålla en god relation till dina patienter och samarbeta med övriga kompetenser för att ge patienten bästa möjliga vård. Vem är du?
Som person är du engagerad, empatisk, självgående, prestigelös, flexibel och ansvarstagande gällande både ditt arbete, patienter och verksamheten. Det är mycket viktigt att du har god samarbetsförmåga och arbetar för ditt team och mottagningen. Du är duktig på att prioritera kan ändra fokus efter behov.Kvalifikationer
Vi söker dig som är erfaren Specialist i allmänmedicin. Du är stabil, självgående, har medicinsk erfarenhet och vana från egen mottagning. Du trivs i en dynamisk miljö på en mottagning där du kan vara med och utveckla verksamheten tillsammans med det övriga teamet.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Kunskap i systemet Take Care är meriterande. Vi ser fram emot att höra från dig!
Intervjuer sker fortlöpande så tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden går ut.
Mottagning
Husläkarmottagningen Täby Centrum ligger i hjärtat av Täby Centrum. I mars flyttade vi in till nya lokaler i gallerian tillsammans med Mama mia och BVC . Vi har specialistläkare i allmänmedicin, utbildningsläkare, underläkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor, psykoterapeut och undersköterskor. Mottagningen har drygt 7000 listade patienter. Vårt gemensamma mål är att med engagemang, empati och kompetens kunna erbjuda en god och nära vård till alla patienter och kunna vara en trevlig arbetsplats för alla fina medarbetare.
Ett personligt bemötande av personal som du känner igen är en av grunderna i vår verksamhet. Vår verksamhet är miljöcertifierad och revideras årligen utifrån miljö och kvalitetsaspekter.
Husläkarmottagningen Täby Centrum är en del av Prima Vård. Om företaget
Prima Vårds filosofi bygger på det lokala engagemanget och att den bästa kvalitetsutvecklingen sker genom lokalt engagemang. Prima Vård är ett familjegrundat vårdbolag med verksamhet inom primärvård, barn-och kvinnosjukvård, psykiatri samt företagshälsovård. I bolaget ingår omkring 100 lokala vårdenheter med stor bredd.
Intresserad om att läsa mer om Prima Vård? Slå oss gärna en signal eller besök gärna vår hemsida:https://primavard.se/om-prima-vard Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-27
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/317". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Prima Vård Sverige AB
(org.nr 559037-4699) Arbetsplats
Husläkarmottagningen Täby Centrum Kontakt
Ninozka Uribe 0726012182 Jobbnummer
9576485