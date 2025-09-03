Specialist i allmänmedicin eller geriatrik till Capio Väsby Vårdcentral ...
Vill du bli en del av ett engagerat team som strävar efter att förbättra patienternas livskvalitet? Vi söker nu en specialist i allmänmedicin eller geriatrik till vår vårdcentral och hemsjukvård. Här arbetar vi tillsammans för att erbjuda en patientcentrerad vård där kvalitet alltid sätts i första rummet.
Om oss Vår vårdcentral ligger nära pendeltågstationen med tillgång till personalparkering, vilket gör det enkelt att ta sig till och från jobbet. Vi är 26 medarbetare som tar hand om 10 000 listade patienter och erbjuder även hemsjukvård för 100 patienter. Tillsammans med läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, psykologer och beteendehälsoterapeuter arbetar vi för att säkerställa helhetsvård som möter varje patients unika behov.
Inom hemsjukvården utförs insatser av undersköterskor och sjuksköterskor via Vårdliljan, vilket innebär att ronder hålls med Vårdliljans medarbetare. Videobesök är också möjliga. Planeringen av de årliga läkarbesöken inom hemsjukvården sker i samarbete med hemsjukvårdensläkare, vilket har lett till en lättare arbetsbelastning för hemsjukvårdsläkaren.
Vi arbetar ständigt med att utveckla våra kunskaper och kompetenser för att kunna erbjuda den bästa möjliga vården. Genom vår kombination av digital och fysisk vård - en digifysisk vård - kan vi ge våra patienter en flexibel och effektiv vårdupplevelse.
Dina arbetsuppgifter Som specialist i allmänmedicin kommer du att:
Utreda och behandla patienter på mottagningen
Delta i hemsjukvård
Bidra till vårt kontinuerliga kvalitetsarbete
Handleda AT- och ST-läkare samt studenter
Vi erbjuder dig
Konkurrenskraftig lön baserat på din kompetens
Möjligheter till kompetensutveckling via Capio Academy och externa utbildningar
Inflytande och delaktighet i verksamheten
En god arbetsmiljö som du aktivt kan påverka
Flexibla arbetsförutsättningar
En dynamisk arbetsplats med korta beslutsvägar
Tydliga mål där kvalitet prioriteras
Närvarande chef och kollektivavtal
Friskvårdsbidrag och frukost varje fredag
En inkluderande arbetsplats där vi lär av, med och om varandra
Om dig
Vi söker dig som är
Utbildad specialist i allmänmedicin
Har erfarenhet inom svensk primärvård
Kunnig i svenska, både i tal och skrift (ytterligare språk är meriterande)
Teknisk och evidensbaserad i ditt arbetssätt
Professionell och lyhörd mot kollegor och patienter
Trygg i din yrkesroll och ser möjligheter snarare än hinder
Har B-körkort
