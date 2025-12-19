Specialist (Fysioterapeut/Naprapat/Kiropraktiker) till Falcks nya hälsosats
2025-12-19
Med 1 000 experter på närmare 100 enheter över hela landet är Falck Sveriges mest kompletta leverantör av tjänster inom hälsa och arbetsliv. Vi erbjuder företagshälsovård, kris- och personalstöd, organisations- och ledarskapsutveckling, omställnings- och karriärtjänster samt primärvård och hälsotjänster för privatpersoner. Falcks tjänster inom hälsa och arbetsliv når 1,2 miljoner människor över hela Sverige och bidrar till ett hållbart arbetsliv och privatliv för alla.
Vill du vara med på en spännande resa när Falck expanderar och lanserar nya hälsotjänster för privatpersoner? Vi söker nu en nyckelperson till vårt team i Göteborg - en legitimerad fysioterapeut som även är naprapat eller kiropraktor.
I denna unika roll blir du en av våra första specialister inom vårt nylanserade tjänsteområde för privatpersoner.
Dina arbetsuppgifter innefattar undersökning, råd, stöd och behandling vid fysiska besvär både inom den nya satsningen mot privatpersoner samt mot våra företagskunder utifrån verksamhetens behov.
Din profil:
För att lyckas i rollen är grundkravet att du är legitimerad inom båda yrkesområden:
• Legitimerad Fysioterapeut
• Legitimerad Naprapat eller Kiropraktor
Som person är du trygg i din roll och har en utvecklingsorienterad inställning. Du är lösningsfokuserad och serviceinriktad och drivs av att göra skillnad och skapa värde för både patienter och företagskunder. Du känner igen dig i våra Winning Behaviours: Vi bryr oss om, Vi bygger förtroende, Tillsammans skapar vi mer värde.
Vi erbjuder dig
• En unik möjlighet att vara med i ett tidigt skede av Falcks nya hälsosatsning och forma rollen som en av våra första specialister mot privatmarknaden.
• En dynamisk roll där du får använda hela din bredd av kunskap.
• Ett självständigt och omväxlande arbete
• Tillgång till ett nära och coachande ledarskap och ett bolag som värnar om hela människan.
• Kollektivavtal, bra marknadsmässiga förmåner.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Stockholm och tjänstgöringsgrad och tillträde enligt överenskommelse. Arbetstiden är förlagd till helgfria vardagar 8-17.
Rollen kan innebära resor i närområdet till andra Falck-enheter.
Är du den vi söker?
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-15. Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum.
