Specialist eller överläkare i Kardiologi till Thoraxcentrum Karlshamn
2025-12-15
Thoraxcentrum vid Blekingesjukhuset etablerades 2007 för att samla all Hjärtsjukvård och Thoraxkirurgi under en ledning.
Uppdraget är att ge invånarna i Region Blekinge, Kronoberg och till viss del Skåne tillgång till god kardiologisk vård samt högspecialiserad kardiologi vilket omfattar hjärt- och lungkirurgi, invasiv elektrofysiologi och ablationer, pacemaker, ICD/CRT, invasiv kardiologi/PCI och TAVI. Upptagningsområdet för den högspecialiserade vården motsvarar ca 330 000 invånare.
All verksamhet genomsyras av nära samarbete mellan kardiologer, interventionister, thoraxkirurger och thoraxanestesiologer med korta beslutsvägar i en mycket stimulerande multidisciplinär miljö. Fullt ansvar föreligger dygnet runt för koronarangio/PCI-behandling liksom för thoraxkirurgi.
Thoraxcentrum har ca 250 medarbetare som fördelas på inskrivningsenhet, vårdavdelningar, mottagningsverksamhet, operationsverksamhet, intensivvårdsavdelning och röntgenavdelning. Vårt mål är att erbjuda bästa möjliga hjärtsjukvård med individuella möjligheter till kompetenshöjning och utveckling samt möjlighet till att bedriva forskning. Vi arbetar aktivt med utvärdering av klinikens patientprocesser och flöden för att på bästa sätt erbjuda individanpassad vård.
Om jobbet
Vi söker nu en specialistläkare i Kardiologi till vår verksamhet i Karlshamn. Arbetet i Karlshamn är planerat till dagtid och riktar sig mot vår mottagnings- och klinfysverksamhet, där nära samarbete sker med våra duktiga hjärtsjuksköterskor, administrativ personal och BMA. Vid önskemål kan arbetstid även förläggas i Karlskrona, där deltagande i jourverksamhet är möjligt.
Viss handledning av ST-läkare och AT-läkare kan förekomma i tjänsten.
Vi erbjuder dig ett stimulerande och betydelsefullt arbete inkluderat förmånliga semestervillkor, friskvårdsbidrag och tillgång till gym.
Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade där medarbetaren ska genomgå säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslag (2018:585).
Om dig
Du ska vara legitimerad läkare och specialist i Kardiologi. Intresse av arbete med kliniska prövningar uppskattas.
Som person är du strukturerad, ansvarstagande och har god samarbets- och kommunikationsförmåga. Vi ser även att du fungerar bra som kunskapsresurs för andra.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Sökande som är aktuell för anställning ombeds uppvisa utdrag från Polismyndighetens belastningsregister före anställning.
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
