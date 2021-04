Specialist anestesi/smärta, till smärtklinik på S:t Göransgatan - Aureum Life investments AB - Läkarjobb i Huddinge

Aureum Life investments AB / Läkarjobb / Huddinge2021-04-11Tillsvidare, heltid Tillträde enligt överenskommelse. Hög lön: från 110 000 kr, fast månadslönVill du arbeta med att behandla smärta med metoder som ligger i tiden?Aureum Healthcare är den första vårdenheten i Sverige med kliniskt vårdfokus på att behandla smärta och tremor med medicinsk cannabis. Under 2020 har patientkön växt sig lång och är idag alldeles för lång.Vårt mål är att bygga och utveckla först en, men i framtiden flera vårdenheten i Sverige med ett helhetsgrepp kring smärta, psykiatri och beroende. Vi ser att våra patienter svarar bra på multimodal behandling kombinerad med rätt medicinering. Medicinering med cannabisbaserade preparat är många gånger ett mycket bra val vid smärtbehandling och har hittills visat goda resultat bland våra patienter.Stor tillströmning av patienter:Därför behöver vi nu förstärka vårdteamet med fler läkare inom spec anestesi- eller smärta. Du kommer jobba i en glad och trevlig, stressfri arbetsmiljö med patienten i fokus. Verksamheten är ung och dynamisk med nytänkande vad det gäller vård och behandling av smärta.De flesta av våra patienter har kronisk eller svårbehandlad smärta och är oftast färdigutredda av annan vårdgivare. Vårt uppdrag är att ta fram och utveckla en för patienten skräddarsydd och väl fungerande vårdplan.2021-04-11Vi söker dig som vill vara med och utveckla vår mottagning. Som läkare hos oss kommer du att genomföra mottagnings- eller videobesök med patienterna, ta fram vårdplaner och följa upp resultaten med dina patienter.Forskning:Under 2021 - 2022 så är flera förstudier inplanerade att genomföras, det är först och främst farmakologiska studier där i det ska kartläggas vidare hur framtida mer omfattande forskning och studier ska komma att genomföras för bla läkemedelsregistreringar av cannabisbaserade kandidater för behandling av svårbehandlad smärta.Du som söker tjänsten är läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Framförallt vill du arbeta med patienter som lider av långvarig, svår och/eller kronisk smärta. Om du har tidigare erfarenhet av forskning eller en chefsroll så är det meriterande.Du är behörig läkare i SverigeDu pratar och skriver bra svenska och engelskaDu vill arbeta med medicinsk cannabisDu är självgående och trivs att arbeta i teamDu är kommunikativ och glad på jobbet.Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Våra förväntningar på dig:Du bidrar till laget med dina kunskaper och erfarenheter och presterar som bäst när det är full fart på jobbet. Du lär dig av dina kollegor, tar egna initiativ och är engagerad. För att passa in i teamet är du en lagspelare, men klarar av att fatta egna beslut och ta egna initiativ. Givetvis tycker du också att det är spännande att arbeta med multimodal rehabilitering och medicinsk cannabis som ny behandlingsmetod istället för opiaterVårt löfte till dig:Du kommer att utvecklas tillsammans med dina kollegor i ett ungt och dynamiskt företag. Vi uppskattar dina initiativ och lyssnar på alla konstruktiva förslag. Hos oss kommer du att ha stora möjligheter att påverka verksamheten och utveckla din roll. Vi satsar mycket på kompetensutveckling och erbjuder regelbundet fortbildning.I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval, så välkommen in med din ansökan redan idag.Vi tillämpar individuell lönesättning. Arbetet sker under ordinarie kontorstider; vardagar 8-17 för heltidsarbete. Det finns även möjlighet att arbeta deltid. Tjänsten är en tillsvidareanställning och tillträde sker enligt överenskommelse. Arbetsorten är vår smärtenhet på Sankt Göransgatan 126 på Kungsholmen i Stockholm, men resor i tjänsten (även utomlands) kan förekomma. Vissa arbetsuppgifter kan komma att utföras på distans, framförallt så länge Folkhälsomyndigheten rekommenderar social distansering.Vi kallar till intervjuer och samtal löpande under annonseringstiden, så skicka in din ansökan redan idag. Om du vill veta mer om jobbet är du varmt välkommen att höra av dig.Vi gör bakgrundskontroller vid alla rekryteringar. Om behovet finns så kan vi hjälpa till med permanent eller tillfälligt boende i Stockholm.Aureum Life- Det första svenska Cannabisbolaget:Aureum Healthcare AB ingår i Aureum Life koncernen som arbetar kliniskt med medicinsk cannabis i så väl Sverige som i Europa. Ägare och ledningsgrupp har omfattande erfarenheter och kunskap vad det gäller cannabis för användning farmakologiskt. Man arbetar enligt principen från frö till patient.Öppen för allaVi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.Sista dag att ansöka är 2021-05-11Aureum Life investments ABSjödalsvägen 11 7TR14147 Huddinge5683650