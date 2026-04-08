Specialist allmänmedicin - vårdcentraler i förändring, Vadstena Marieberg
Vill du starta upp vår gemensamma äldremottagning?
Välkommen till Vårdcentralen Vadstena och Vårdcentralen Marieberg som sedan april 2025 är ett gemensamt verksamhetsområde. Förändringen avser att ge en robust verksamhet som i framtiden är rustad för att klara av de demografiska utmaningarna som vi står inför.
Verksamheterna har idag tillsammans cirka 16 000 listade patienter och en personalstyrka på cirka 65 medarbetare.
Arbetets innehåll
Vi söker dig som är intresserad av att tillsammans med oss driva och utveckla vårdcentralens arbete, använda ny digital teknik och göra patienter delaktiga utifrån ett personcentrerat förhållningssätt.
Det här är en delad tjänst där du tillsammans med distriktsläkare och läkare under olika stadier i sin utbildning i både Marieberg och Vadstena får vara med och skapa den gemensamma nya organisationen.
Vi vill arbeta med nära vård, driva samarbeten med andra aktörer för att skapa bra patientnära vård, och den här tjänsten är riktad mot äldremottagning, SÄBO för att starta upp en gemensam äldremottagning.
Det finns en läkarchef anställd som tillsammans med läkargruppen arbetar med att skapa en bra arbetsmiljö, med både grupp -och individuellt perspektiv, hitta nya vägar för att skapa en bra patientsäkerhet och teamarbete med samtliga yrkeskategorier. På plats idag finns 6,5 fasta distriktsläkare på de båda vårdcentralerna, och tillsammans har vi 5 ST-läkare, samt legitimerad läkare/ul-läkare.
Vi erbjuder ett gott arbetsklimat med professionella medarbetare som arbetar i välfungerande team. Vi tror att du uppskattar att kunna växla mellan den lilla vårdcentralens fördelar med korta beslutsvägar och ett nära samarbete med samtliga medarbetare, till den lite större Vårdcentralen i Motala, med en utbildningsmottagning under sitt tak. Vi värnar om din utveckling och kompetens och därför erbjuds du kontinuerliga fortbildningar. Vårdcentralens läkare deltar även i primär- och bakjoursuppdrag för den västra länsdelen under jourtid.
Kravet för tjänsten är att du är specialist inom allmänmedicin eller annan specialist inom angränsande specialitet såsom geriatrik eller internmedicin, med ett intresse för allmänmedicin som arbetsgivaren prövar likvärdig. Du har svensk läkarlegitimation (bifogas ansökan) samt svenska språkkunskaper motsvarande nivå Svenska C1. Du har god kommunikationsförmåga gentemot patienter, kollegor och andra verksamheter. Erfarenhet av primärvård är meriterande.Dina personliga egenskaper
Som person är du social, är trygg i dig själv och har en personlig mognad. Du har lätt att samarbeta och har god förmåga att strukturera upp ditt arbete. Du har stort engagemang för det allmänmedicinska arbetssättet, och gärna ett särskilt intresse för våra äldre patienter och deras specifika behov. Du bidrar till ett gott arbetsklimat med ett positivt och professionellt förhållnings-sätt där ni arbetar i team och löser utmaningar tillsammans och handlar i enlighet med fattade beslut, policys och riktlinjer.. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse. Sysselsättningsgrad är 100 %, men finns önskemål om annan procentfördelning kan det diskuteras. Med placering på Vårdcentralen Marieberg. Tillträde enligt överenskommelse.
Ansökan ska innehålla en komplett ifylld meritsammanställning för läkare vilket du hittar här. Denna ska vidimeras. Glöm inte att även bifoga kopia på examensbevis eller legitimation.
Vi arbetar med löpande urval och även intervjuer kommer ske löpande så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-08
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040), https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/lediga-jobb
Mariebergsgatan 2 (visa karta
)
591 72 MOTALA Arbetsplats
Motala Kontakt
Angelica Staff, Läkarföreningen angelica.staff@regionostergotland.se
9843271