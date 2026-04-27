Specialist - överläkare till klinisk patologi, cytologi, Labmed, Sunderbyn
2026-04-27
Vi söker dig söker dig som vill arbeta med oss där digital patologi/cytologi är det självklara arbetssättet. Verksamheten är i ständig utveckling, driven av nya tekniker, analyser och arbetssätt. Tillsammans med våra kompetenta medarbetare kommer du att ha möjlighet att vara med och utveckla patologiverksamheten och påverka valet av den modernaste diagnostiken.
Vi söker
Vi söker dig som har svensk läkarlegitimation med specialistutbildning inom klinisk patologi samt goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift. Det är önskvärt att du har bred diagnostisk kompetens av patologi. Det är meriterande om du tidigare har arbete som överläkare och särskilt om du har erfarenhet av klinisk cytologi.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som person är du självgående och kreativ. Du kommer med idéer och förslag på nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Du är också flexibel, samt har god samarbetsförmåga där du ser värdet och nyttan av samarbete med andra.
Det här får du arbeta med
Som specialistläkare har du ett medicinskt ansvar där du är en viktig del av produktionen samt driver utvecklingen inom laboratoriemedicin tillsammans med kollegor. Du deltar på MDK-ronder, punktionsmottagning, interna utbildningar samt har en viktig handledarroll för våra ST-läkare.
Verksamhetsområde Laboratoriemedicin är en länsklinik som ingår i Division Opererande och diagnostik, den består av delområdena klinisk kemi och transfusionsmedicin, klinisk mikrobiologi och klinisk patologi. Laboratorierna har höga kvalitetskrav från berörda mynigheter och äår ackrediterade enligt SS-EN ISO 15189:2022 Medicinska laboratorier - Krav på kvalitet och kompetens. På enheten för klinisk patologi arbetar cirka 30 anställda inom flera olika yrkeskategorier, bland annat biomedicinska analytiker, obduktionstekniker, cytodiagnostiker, specialistläkare inom patologi samt administrativ personal. Under 2025 diagnosticerades cirka 16000 PAD, 3000 Cyt, 2000 indicerad cervixcytologi, 9000 GCK och 200 OBD.
Det här erbjuder vi dig
Goda möjligheter till kompetensutveckling och möjlighet till klinisk forskning
Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänsten
Vi erbjuder dig en tillsvidareanställning på heltid, dagtid. Tillträde enligt överenskommelse. Det finns möjlighet att arbeta delvis på distans. Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Sista dag att ansöka är 2026-06-14
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "206818".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/
971 89 LULEÅ
Region Norrbotten
Norrbottens läkarförbund
Gabriella Svala gabriella.svala@norrbotten.se
9878363