Specialiseringstjänst i bilddiagnostik med fokus på smådjur
Institutionen för kliniska vetenskaper
Bilddiagnostiska enheten är en godkänd utbildningsplats för europeisk specialistexamen inom ämnet, både för smådjur och stordjur. Enheten är välutrustad med modern röntgen, genomlysning, ultraljud, 64-skikts datortomograf (DT) för smådjur och stordjur, 1,5 T magnetresonanstomograf (MRT) för smådjur, 0,27 T MRT system för stående häst samt scintigrafi för smådjur och stordjur inklusive ett eget Hotlab.
Vi är ca 14 medarbetare uppdelat på radiologer och sköterskor specialiserade på bilddiagnostik.
Hos oss får du en arbetsmiljö som präglas av stort engagemang och högt till tak. Vi fokuserar på gemensamt lärande och utveckling i en trygg miljö- tar ansvar för kompetens, korrekt diagnostik, patienternas välmående och vår teamkänsla.
Om jobbet
Residenten kommer att jobba kliniskt vid bilddiagnostiska enheten i enighet med utbildningsprogrammet som främst innefattar radiologi, ultraljud, DT, MRT och scintigrafi på smådjur. Programmet inkluderar också träning i bilddiagnostik på stordjur.
Residenten förväntas delta aktivt i undervisningen av veterinär- och djursjukskötarstudenter samt övrigt arbete vid Bilddiagnostiska enheten, vilket bland annat inbegriper internutbildning samt remittent- och djurägarinformation.
Din bakgrund
• Giltig veterinärlegitimation med tillstånd att praktisera yrket i Sverige.
• Arbetslivserfarenhet som veterinär inom ett allmänkliniskt träningsprogram (internship) eller två års allmänt kliniskt arbete.
• Kunskap och klinisk erfarenhet av veterinärmedicinsk bilddiagnostik med fokus på röntgen och ultraljud av smådjur vid bilddiagnostisk avdelning/klinik motsvarande ungefär 1 år.
• Goda kunskaper i tal och skrift i engelska är ett krav och goda kunskaper i svenska är meriterande. Icke-svensktalande förväntas aktivt lära sig svenska.
Meriterande kvalifikationer
• Genomgången svensk specialistexamen i bilddiagnostik, hund och katt, brittiskt certifikat i veterinär bilddiagnostik eller annan internationell utbildning i bilddiagnostik.
• Deltagande i forskningsprojekt inom veterinär bilddiagnostik.
• Basal erfarenhet av andra mer avancerade bildtekniker såsom DT, MRT och scintigrafi.
• Erfarenhet och arbete med undervisning.
• Erfarenhet av arbete som veterinärradiolog på SLU.
Urval bland de sökande baseras på insända ansökningshandlingar samt personlig intervju där stor betydelse fästs vid kvalifikationer, personlig lämplighet, förmåga att samarbeta, kommunicera, undervisa och bygga relationer.
Sökande måste ha som mål att arbeta specialiserat med bilddiagnostik och ta examen i den europeiska specialistutbildningen inom ämnet "Diagnostic Imaging" (DipECVDI).Publiceringsdatum2025-08-07Om företaget
Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursvetenskap, kirurgi, klinisk kemi, internmedicin och reproduktion. Inom samtliga ämnen spänner vår verksamhet över alla våra djurslag.
På SLU Universitetsdjursjukhuset (UDS) går utbildning, forskning och avancerad djursjukvård hand i hand. Vi utbildar morgondagens veterinärer och djursjukskötare och ger förstklassig vård till sällskapsdjur, tävlingsdjur och produktionsdjur. Vi sprider även kunskap till allmänheten. Genom att kombinera etablerad kunskap med de senaste forskningsresultaten utvecklar vi framtidens djursjukvård.
Under ett och samma tak erbjuds sjukvård för häst, hund, katt och övriga smådjur. Utöver moderna verksamhetsanpassade lokaler har vi tillgång till avancerad bilddiagnostik och ett veterinärmedicinskt specialistlaboratorium. I UDS verksamhet ingår dessutom en ambulatorisk enhet som åker ut till stall och gårdar för att undersöka och behandla hästar och lantbruksdjur.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/
Placering:
Uppsala
Anställningsform:
Tidsbegränsad specialiseringstjänst, upp till 4 år
Omfattning:
100%
Arbetstiden är för närvarande förlagd till vardagar dagtid, kl. 08.00-16.20.Tillträde
2025-10-01, eller enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2025-09-01.
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.
