Specialförbanden Söker Träningsbefäl Med Inriktning Markstrid Till Shg
2026-03-03
Särskilda helikoptergruppen (SHG) är ett specialoperationsförband inom Försvarsmaktens specialförbandssystem (FMSF) lokaliserat vid Helikopterflottiljen i Linköping. SHG primära uppgifter är taktiska transporter, underrättelseinhämtning och flygunderstöd. SHG har i likhet med övriga förband inom FMSF höga krav på tillgänglighet hos särskilt uttagen personal, med stor operativ erfarenhet samt hög utbildnings- och kompetensnivå.Publiceringsdatum2026-03-03Om tjänsten
Som TRÄNINGSBEFÄL vid SHG ingår du i förbandets tränings- och utvecklingssektion, vilken utgörs av ett flertal ingående funktioner. Sektionens arbete syftar till att genomdriva förbandets grundkurs, att facilitera utbildnings- och träningsuppdrag samt att skapa förutsättningar för utveckling av taktik, metoder och materiel.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Delta som instruktör vid förbandets grundkurs
• Stötta förbandet genom planering och genomförande av övrig utbildning och övning
• Stödja förbandet i samband med övnings- eller insatsverksamhet
Sektionens sammansättning och omfattande verksamhetmedför stor variation i den dagliga tjänsten, där din förmåga till anpassning och öppenhet för nya uppgifter är avgörande.Tjänsten innebär att upprätthålla beredskap för nationella och internationella operationer, i vissa fall med kort anspänningstid.Kvalifikationer
• Officer SO 6-7 alternativt OF 1-2
• Godkänd enligt FM FysS, nivå 2
• Körkort klass B
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
• Instruktör SUSA/FUSA
• Instruktör soldatburna vapen (karbin, pistol, KSP, PV)
Meriterande
• Instruktör understödsvapen
• Sjukvårdsinstruktör, CLS eller annan nivåhöjande sjukvårdsutbildning
• Erfarenhet av fältarbeten/sprängtjänst
• Vinterinstruktör
• Sensorinstruktör
• Sambandsinstruktör
• Kastledare handgranat
• Ytterligare förarbehörigheter såsom förarbevis terränghjuling, snöskoter, körkort klass C
• Tidigare internationell tjänstgöring Dina personliga egenskaper
Vi tror att du har haft möjlighet att utvecklas inom rollen som instruktör under en tid, och att du därmed är trygg i rollen som utbildare - men viktigast av allt är din kreativitet, ditt engagemang och din förmåga att utmana traditionella utbildningsmodeller för att nå bästa möjliga effekt. Därmed är vi öppna både för både mer och mindre erfarna sökanden. Vi erbjuder dig mycket goda förutsättningar att skapa, utveckla eller vidmakthålla din kompetens tillsammans med oss. På sikt finns det också goda möjligheter att utvecklas emot andra roller inom förbandet.
Som person är du social, prestigelös och ödmjuk. Du harförmåga till helhetsförståelse och kan anpassa dig till den kontext där du för tillfället verkar, även då förutsättningarna är begränsade eller hastiga förändringar uppkommer. Vid urval kommer stor vikt att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.
Information om rekryteringsprocessen
Sökande till tjänst vid SHG, som efter urval bedömts lämpliga, kommer att genomgå en uttagningsprocess omfattande kompletterande tester, intervjuer och medicinsk undersökning. I samband med eventuell kallelse till uttagning kommer detaljer avseende arbetstid, resor, utrustning och förberedelser framgå av denna.
För upplysningar om befattningen kontakta: Hkpflj-rekrytering-SHG@mil.se
Fackliga företrädare
OFR/O, Mats Häggström
Försvarsförbundet, Christoffer Willers
SACO-S, Anneli Helmersson
SEKO, Urban Hellqvist
Samtliga nås via växel 013-28 30 00
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2025-02-16. Din ansökan sker via epost och den ska innehålla ifyllt ansökningsformulär samt CV.
Spara ner ansökningsformuläret som "Förnamn_Efternamn_Befattning", fyll i och mejla in tillsammans med ditt CV till Hkpflj-rekrytering-SHG@mil.se
Ofullständig ansökan behandlas ej.
Notera att denna befattning inte går att söka i Reachmee, utan endast via mejl.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens Helikopterflottilj är ett förband med både mark- och sjöoperativ inriktning som kan verka vid insatser i Sverige och internationellt.
Helikopterstöd är efterfrågat av många. Till exempel för person-, materiel-, eller sjukvårdstransporter, ledning, spaning eller bevakningsuppdrag. Helikopterflottiljen deltar därför ofta i uppdrag och övningar med andra förband men också som stöd till samhället i olika krissituationer.
Att vi verkar över hela Sverige, bredden på uppgifterna och flottiljens storlek med över 950 anställda ger en variation i arbetet och möjligheter till personlig utveckling. Huvuddelen av Helikopterflottiljen är placerad i Linköping (Malmen), där vi också ansvarar för Malmens flygplats och Linköpings garnison, med två stora enheter i Luleå (Kallax) samt Ronneby (Kallinge).
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/hkpflj
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
