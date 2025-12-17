Specialförbanden söker Lokalvårdare till SOG
Försvarsmakten / Städarjobb / Karlsborg Visa alla städarjobb i Karlsborg
2025-12-17
, Tibro
, Vadstena
, Hjo
, Haninge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Karlsborg
, Haninge
, Motala
, Skövde
, Mjölby
eller i hela Sverige
Beskrivning av förbandet
Särskilda operationsgruppen (SOG) är kärnförbandet inom Försvarsmaktens specialförband och lokaliserat i Karlsborg. SOG 's främsta egenskaper är hög kvalitet, hög tillgänglighet, stor rörlighet, flexibilitet och anpassningsförmåga. Vi strävar efter enkelhet såväl i planering som i genomförande, oförutsägbarhet genom okonventionella och flexibla metoder samt målmedvetenhet, precision och beslutsamhet i genomförandet.
Vi har högkvalitativ, uppgiftsanpassad och lätt utrustning för att kunna ha stor rörlighet, såväl strategiskt som taktiskt och för att kunna lösa uppgifter som de reguljära förbanden av olika orsaker inte har möjlighet att lösa.
Särskilda operationsgruppens primära uppgifter är strid, underrättelseinhämtning och militärt stöd. SOG har hög tillgänglighet med särskild uttagen personal med stor operativ erfarenhet samt med hög utbildnings och träningsnivå.
Beskrivning av enheten
Befattningen lokalvårdare ingår i en driftorganisation och leds där av en militär chef (kommendant). I organisationen ingår flertal lokalvårdare, skyddsvakter/receptionister och expeditionspersonal. I driftorganisations ansvar/arbetsuppgifter ingår förbandets reception, expedition och gästförläggning samt förbandets lokaler.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Genomföra daglig lokalvård i förbandets lokaler, omfattar bl.a.
• Som lokalvårdare ansvar du för att förbandets lokaler är rena enligt fastställd standard och bidrar till en god arbetsmiljö.
• Planera och genomföra periodiskt underhåll i form av golvvård/nollställning och fönsterputsning.
• Beställning och påfyllning samt organisering av städ-, förbrukning/dipenser förråd.
• Ansvara för ordningen i gemensamma pentry, mäss samt gästförläggning
• Stöd inom befintlig driftorganisation
Arbetsuppgifterna för en lokalvårdare vid SOG kan vara mycket skiftande, en flexibel inställning att lösa arbetsuppgifter som även ligger utanför de ordinarie samt en god samarbetsförmåga värderas högt.
Befattningens krav:
Svensk medborgare
Gymnasieexamen eller motsvarande med godkända betyg
Körkort klass *B
God kunskap att uttrycka sig, i tal och skrift, på såväl svenska som engelska.
Meriterande:
Yrkesbevis lokalvårdare (SRY/PRYL) eller motsvarande.
Erfarenhet från lokalvård inom sjukhus (basalhygien) eller andra serviceyrken ex. hemtjänst.
Kännedom/erfarenhet om Försvarsmaktens verksamhet.
Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet såsom:
• god social- och samarbetsförmåga
• initiativförmåga
• flexibilitet
• stresstålighet
• noggrannhet
• förmåga att arbeta självständigt under eget ansvar. Publiceringsdatum2025-12-17Övrig information
Som anställd i Försvarsmakten erhålls bl. a. följande förmåner:
• Fortlöpande kompetensutveckling
• Bra balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid samt 28-35 semesterdagar/år beroende på din ålder
• Tre timmar fysisk träning/vecka
Civil befattning (Läs mer här)
Internutbildning (Kombattantutb. mm) kommer att genomföras vid förbandet.
Tillträde mm
Placering tillsvidare tidigast från 2026-08-01 eller enligt överenskommelse. Anställningen inleds med 6 månaders provanställning.
Upplysningar om befattningen kan lämnas av:
Kontakta SOG, sog@mil.se
att: Lokalvårdare Så ansöker du
Med ansökan skall följande bifogas:
• CV
• Personligt brev
• Kopia på körkort
• Kopia på gymnasiebetyg
Kopia på intyg/bevis på genomförd utb motsvarande som åberopas skall bifogas. Rekryteringsprocessen kommer att omfatta flertalet intervjuer, tester mm.
Sista datum för ansökan:
2026-02-08
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning - utgående från Försvarsmaktens lönemålbild Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9650789