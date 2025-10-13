Specialförbanden söker Logistikhandläggare till Särskilda Helikoptergruppen
Särskilda helikoptergruppen (SHG) är ett specialoperationsförband inom Försvarsmaktens specialförbandssystem (FMSF) lokaliserat vid Helikopterflottiljen i Linköping. SHG primära uppgifter är taktiska transporter, underrättelseinhämtning och flygunderstöd. SHG har i likhet med övriga förband inom FMSF höga krav på tillgänglighet hos särskilt uttagen personal, med stor operativ erfarenhet samt hög utbildnings- och kompetensnivå.Publiceringsdatum2025-10-13Om tjänsten
Som CIVIL LOGISTIKHANDLÄGGARE vid SHG så innehar du rollen som logistikassistent vid enhetens flygunderhållsfunktion, vilket är en del av förbandets Combat Service and Support (CSS) kompani. CSS omfattar ett flertal understödjande funktioner, bland annat flygunderhåll, samband/IT, logistik och drivmedel.
Som civil logistikhandläggare består din huvudsakliga arbetsuppgift av att stödja logistikfunktionen inom förbandet. Tjänsten innefattar även att vara husansvarig för förbandets lokaler. Detta innebär att hantera kontakten mellan förbandet och Fortifikationsverket. Du kommer också att stödja säkmatfunktionen, vilket i huvudsak innebär buren personlig flygutrustning samt övrig flygsäkerhetsutrustning så som livflottar mm.
Tjänsten innefattar även andra verksamhetsanknutna arbetsuppgifter, bland annat deltagande i övningar och insatser. Du arbetar både självständigt och tillsammans med övrig civil och militär personal.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Husansvarig för förbandets lokaler.
• Stödja logistikfunktionen.
• Delta på övningar med SHG.
• Medverka till att utveckla krigsförbandet och egen funktion.
• Upprätthålla militära kunskaper kopplat mot kombattantutbildning.
• Beredd stödja med andra arbetsuppgifter kopplat mot flygunderhåll och logistik.
Ett flertal övriga uppgifter tillkommer och arbetet ställer mycket höga krav på egen initiativkraft, problemlösningsförmåga och vilja att själv se och förstå vad som behöver göras för att utveckla funktionens arbetsmetodik.Kvalifikationer
• Godkänd enligt FM FysS.
• Tidigare erfarenhet av logistik i Försvarsmakten.
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.
• C-körkort.
• Svenskt medborgarskap.
Meriterande
• Tidigare erfarenhet av FMSF.
• Körkort klass CE.
• Tidigare arbetat med drivmedels- och ammunitionstjänst.
• Utbildning inom ADR/farligt gods.
• Genomfört GMU/värnplikt med godkända betyg eller genomfört kombattantutbildning.
• Militära förarbevis.Dina personliga egenskaper
• Förmåga att hantera sekretessklassificerad information.
• Samarbetsvillig och serviceinriktad, en naturlig vilja att hjälpa och stötta.
• Mycket initiativrik och flexibel i det vardagliga arbetet.
• Mycket noggrann, med ett sinne för ordning och detaljer. Dock med förmåga till tempoväxling då situationen kräver anpassning.
• Mogen, empatisk och ödmjuk i sitt förhållningsätt till sig själv, verksamheten och kollegorna.
• God social förmåga. Har lätt för att bygga förtroende.
• Förmåga att självständigt se och lösa problem.
• Förmåga att med precision och prestigelöshet lösa uppgifter.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet i samband med uttagningstester.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Sysselsättningsgrad: Heltid, schemalagd arbetstid
Arbetsort: Linköping
Tillträde: Enligt överenskommelse, gärna under 2025
Anställningsform: Civil tillsvidareanställning. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte redan är anställd i myndigheten.
För upplysningar om befattningen kontakta: Hkpflj-rekrytering-SHG@mil.se
Fackliga företrädare
OFR/O, Mats Häggström
Försvarsförbundet, Christoffer Willers
SACO-S, Suzanne Ericsson
SEKO, Urban Hellqvist
Samtliga nås via växel 013-28 30 00
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-26. Din ansökan sker via ReachMee och den ska innehålla CV, personligt brev samt gymnasiebetyg.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens Helikopterflottilj är ett förband med både mark- och sjöoperativ inriktning som kan verka vid insatser i Sverige och internationellt.
Helikopterstöd är efterfrågat av många. Till exempel för person-, materiel-, eller sjukvårdstransporter, ledning, spaning eller bevakningsuppdrag. Helikopterflottiljen deltar därför ofta i uppdrag och övningar med andra förband men också som stöd till samhället i olika krissituationer.
Att vi verkar över hela Sverige, bredden på uppgifterna och flottiljens storlek med över 950 anställda ger en variation i arbetet och möjligheter till personlig utveckling. Huvuddelen av Helikopterflottiljen är placerad i Linköping (Malmen), där vi också ansvarar för Malmens flygplats och Linköpings garnison, med två stora enheter i Luleå (Kallax) samt Ronneby (Kallinge).
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/hkpflj
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
