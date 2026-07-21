Specialansvarig till ICA Supermarket Skanör
Storesupport Sverige AB / Butikssäljarjobb / Vellinge Visa alla butikssäljarjobb i Vellinge
2026-07-21
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Vill du ta nästa steg i din butikskarriär? Nu söker vi en engagerad och driven Specialansvarig till ICA Supermarket Skanör.
OM ICA SUPERMARKET SKANÖR
ICA Supermarket Skanör är en uppskattad butik, känd för sin närhet till havet, sitt lokalsamhälle och sina återkommande besökare året om. Butiken har ett starkt fokus på god service, hög kvalitet och ett brett sortiment. Här arbetar man tillsammans som ett lag där alla hjälps åt för att skapa den bästa upplevelsen för kunderna.
OM TJÄNSTEN
Som Specialansvarig har du en viktig roll i butikens dagliga drift och utveckling. Efter godkänd tjänsteprovgörning får du ett eget ansvarsområde där du ansvarar för att avdelningen är välfylld, inspirerande och håller hög kvalitet. Du kombinerar ett operativt arbete med ett ledande ansvar och bidrar till en positiv arbetsmiljö och en hög servicenivå.
Tjänsten omfattar 35 timmar per vecka, varav 15 timmar är arbete i kassa och förbutik. Resterande tid arbetar du inom ditt ansvarsområde tillsammans med dina kollegor.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ansvara för den dagliga driften av ett eget område.
Planera, prioritera och fördela det dagliga arbetet.
Arbeta med försäljning, exponering och beställningar.
Stötta och vägleda kollegor i det dagliga arbetet.
Säkerställa god ordning, kvalitet och kundservice.
Arbeta i kassa och förbutik.Publiceringsdatum2026-07-21Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet från dagligvaruhandeln, gärna från ICA eller liknande verksamhet.
Har ett affärsmässigt tänk och ser möjligheter att utveckla både försäljning och butik.
Har genomgått ICAs egna utbildningar och har god kännedom om ICAs koncept, rutiner och arbetssätt (meriterande).
Har du B-körkort och tillgång till bil är det ett stort plus, då arbetstiderna kan variera.
PERSONLIGA EGENSKAPER
Vi söker dig som är serviceinriktad och alltid sätter kunden i fokus. Du är positiv, engagerad och har en stark vilja att utvecklas, samtidigt som du tar egna initiativ och arbetar självständigt när situationen kräver det. Du har en god samarbetsförmåga och bidrar till en positiv arbetsmiljö där kollegor stöttar varandra. Som person är du ansvarstagande, noggrann och trivs med att arbeta i ett högt tempo. Du är även flexibel och har lätt för att anpassa dig efter verksamhetens behov och förändrade förutsättningar.
VI ERBJUDER
En utvecklande roll med möjlighet att växa inom dagligvaruhandeln.
Ett engagerat och hjälpsamt team där samarbete står i centrum.
En varierande arbetsdag med stort eget ansvar.
Möjlighet att bli specialansvarig efter godkänd tjänsteprovgörning.
Lön enligt överenskommelse.
OM STORESUPPORT BY JOB&TALENT
Storesupport by Job&Talent är en global innovatör som med hjälp av AI och smart teknik förändrar bemanningsbranschen i grunden. Vi gör det enklare för företag att hitta rätt personal och för människor att hitta rätt arbetsgivare – snabbt, transparent och tillgängligt för alla. Vårt mål är att stärka människorna som får världen att fungera, och med vår moderna plattform skapar vi framtidens arbetsmarknad. Bara under det senaste året hjälpte vi över 300 000 personer till jobb hos mer än 3 200 företag världen över – inom allt från logistik, butik, transport, ombyggnation och tjänstemän. Med starka investerare som Atomico, Goldman Sachs, Kinnevik, BlackRock och SoftBank i ryggen växer vi snabbt. Och vi har bara börjat. Vi värdesätter mångfald och välkomnar ansökningar från personer med olika bakgrunder, erfarenheter och perspektiv.
ANSÖKAN
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Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8101840-2109694". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Storesupport Sverige AB
(org.nr 556935-5133), https://jobb.storesupport.se
Hyllie Boulevard (visa karta
)
215 32 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Storesupport Jobbnummer
10008272