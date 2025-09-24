Spec. läkare allmänmedicin till VC Lundbergsgatan samt filial Västra hamnen
2025-09-24
Gör skillnad. Varje dag.
Är du specialist i allmänmedicin med ett stort intresse för primärvård? Söker du nya utmaningar? Vill du vara med och utveckla framtidens primärvård? Vår verksamhet växer och vi söker nu en specialist i allmänmedicin.
Vårdcentralen Lundbergsgatan är en välrenommerad och trivsam verksamhet belägen i populära Slottstaden, omgiven av många trevliga lunchrestauranger. Nu har vi tagit nästa steg och utökat med en filial i Västra Hamnen.
Idag är vi cirka 40 anställda med olika professioner som arbetar nära varandra för att ge bästa möjliga omhändertagande av våra patienter. Drygt 12 000 personer är listade hos oss, från äldre till barnfamiljer, och vi får mycket uppskattning från våra patienter. Vi håller en god bemanning och alla patienter har en namngiven patientansvarig läkare.
Vi har ett stort engagemang för våra patienter och en mycket god arbetsmiljö där vi kontinuerligt arbetar med att förbättra och utveckla vår arbetsplats. Utbildningsklimatet är utmärkt för alla medarbetare, med schemalagd regional fortbildning för läkarna. Internt har vi veckovisa medicinska diskussioner och regelbundna möten för att upprätta och genomgå rutiner.
Många av våra specialistläkare har arbetat länge på vårdcentralen, vilket skapar kontinuitet i våra arbetssätt. Vi handleder läkarstudenter och många ST-läkare, och får mycket goda betyg på våra insatser inom dessa områden. Patientunderlaget är varierande, vilket bidrar till ett omväxlande och givande arbete.
Dialog, öppenhet och professionalitet är viktiga ledord för oss.
På vårdcentralen har du sedvanliga arbetsuppgifter såsom akuta och planerade patientbesök, vara konsultläkare för utbildningsläkare, sjuksköterskor och psykologer samt hålla i rond för bedömning, triagering och fascilitering. I vårt akuta flöde har du ett nära samarbeta med övriga yrkeskategorier.
Digitala kontakter blir allt vanligare och våra bedömningar via 1177 E-tjänster ökar. Vi tillämpar också 1177 direkt som är en digital kommunikation, chatt eller videosamtal, med våra patienter i realtid. Samverkan med personal i kommunen för bedömning och behandlingar av patienter med hemsjukvård både i ordinärt boende och på särskilda boenden ingår. Vi har också veckovisa ronder för sjuksköterskorna i hemsjukvården.
Möjligheter finns också att handleda läkarstudenter, AT och ST-läkare.
Arbetet innebär också att du deltar aktivt i utvecklingen av verksamheten.
Du kommer att ha ett nära samarbete med såväl dina läkarkollegor som övriga yrkeskategorier. Kvalifikationer
Vi vänder oss till dig som är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård och som har specialistkompetens i allmänmedicin, eller annan specialitet lämpad för tjänstgöring i Primärvård. För att vara aktuell för tjänsten har du språkkunskap i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala.
I rollen som specialist är du självgående men tar gärna stöd från dina kollegor. Som person ser vi att du är flexibel, social och ödmjuk samt är en prestigelös teamspelare som vågar fråga och komma med nya idéer och utvecklingsförslag. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet samt tidigare erfarenheter.
Välkommen till en stimulerande, trivsam och positiv arbetsplats.
I den här rekryteringen tillämpas löpande urval. Välkommen in med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
