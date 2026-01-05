Spavärdinna/Värd Vintersäsong - Spa hostess/Host Winter season
2026-01-05
På Camp Ripan får du möjlighet att arbeta i en unik miljö, omgiven av natur och kultur som är speciell för vår region. Vi värderar våra medarbetare högt och erbjuder en arbetsplats där du kan växa och utvecklas. Du blir en del av ett sammansvetsat team där samarbete, service och respekt för varandra är grundläggande.
Camp Ripan är en modern, nyskapande upplevelseanläggning med Kirunas magnifika natur alldeles runt hörnet. Vi som arbetar här vill ge våra gäster det bästa Kiruna har att erbjuda när det kommer till värdskap, komfort, mat, dryck, aktiviteter och upplevelser. Nu söker vi dig som förutom ett roligt och utmanande arbete är redo för en vintersäsong med en storslagen fjällvärld, sprakande norrsken och fantastiska fritidsaktiviteter.
Lockas du av ett varierande arbete i en fantastisk miljö där gränserna mellan inne och ute suddas ut? I vårt prisbelönta Aurora Spa får du just det, en anläggning där vi lyfter fram de tre framstående kulturerna i regionen samt kontrasten mellan ljus och mörker, björk och malm, midnattssol och norrsken.
Här är din främsta uppgift att bidra till att gästens upplevelse blir något utöver det vanliga, hela vägen från entrén, genom de olika baden och basturna, via spa-ritual eller behandling, till servering i baren och med ett värdskap i världsklass.
Vi söker dig som talar flytande svenska och/eller engelska, sätter gästens behov i första rummet och gör ditt yttersta för att ge dem en minnesvärd upplevelse. Du kommer att hantera kassasystem och försäljning av produkter samt enklare servering av mat och dryck i spa-baren.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att jobba på spa sen innan men inget krav. Vi erbjuder våra gäster headspa och ser gärna att du är intresserad av att lära dig detta, utbildning får du på plats här hos oss.
Tjänsten är en säsongsanställning med omfattning på 80%, möjlighet till tillsvidareanställning efter vintersäsongen finns. Intervjuer sker löpande. Möjlighet till personalboende finns.
Som tillsvidare-, visstids- eller provanställd på Camp Ripan har du fri träning (gym, yoga och annan gruppträning) hos flera olika gym och aktörer i Kiruna samt fritt bad på Simhallen. Utöver detta får du även din del av en padelbokning utan kostnad på våra egna banor och erhåller personalrabatt på inträde till Aurora Spa, mat i vår restaurang och varor i vår Sportshop. Ersättning
Lön enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Camp Ripan AB
(org.nr 556299-7519) Kontakt
Asta Lind Oja asta@ripan.se Jobbnummer
9669959